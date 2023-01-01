Польський міністр закликав Україну скасувати електронну чергу на «Устилузі» і «Нижаковичах»
Сьогодні, 02:17
Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму українському колезі, у якому закликав виконати вимоги польських протестувальників.
Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на польське Міністерство інфраструктури.
Там зазначили, що одна з причин протесту польських перевізників — електронна черга для вантажівок, які повертаються до Європейського Союзу без вантажу, яку запровадила Україна. Така система, кажуть в польському уряді, унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній.
Міністр Адамчик закликав скасувати обов’язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі принаймні на двох пунктах пропуску: «Зосин – Устилуг» і «Нижанковичі – Мальховіце».
Також польський міністр звернувся до європейської комісарки з транспорту Адіни Велян щодо відновлення необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення, які скасували для українських транспортних фірм. За його словами, Інспекція автомобільного транспорту Польщі виявляла порушення правил з боку українських перевізників, про які він повідомив єврокомісарку з транспорту.
«Зазначені дії є продовженням зусиль Міністерства інфраструктури <...>, щоб усунути його (страйку на кордоні — ред.) причини, які лежать в Україні та Європейському Союзі», — йдеться в повідомленні польського відомства.
Крім того, у тексті зазначили, що нині триває підготовка до засідання Транспортної ради ЄС, яке відбудеться 4 грудня 2023 року в Брюсселі. На ньому збираються обговорити наслідки угоди щодо скасування необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення для українських перевізників.
Ситуація на кордоні
Станом на ранок 26 листопада на чотирьох напрямках («Ягодин — Дорогуськ», «Краківець — Корчова», «Рава-Руська — Гребенне», «Медика — Шегині») в чергах у бік України перебувало близько 3,5 тисячі вантажних транспортних засобів, найбільше — навпроти пунктів пропуску «Шегині» та «Рава-Руська», повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
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Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на польське Міністерство інфраструктури.
Там зазначили, що одна з причин протесту польських перевізників — електронна черга для вантажівок, які повертаються до Європейського Союзу без вантажу, яку запровадила Україна. Така система, кажуть в польському уряді, унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній.
Міністр Адамчик закликав скасувати обов’язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі принаймні на двох пунктах пропуску: «Зосин – Устилуг» і «Нижанковичі – Мальховіце».
Також польський міністр звернувся до європейської комісарки з транспорту Адіни Велян щодо відновлення необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення, які скасували для українських транспортних фірм. За його словами, Інспекція автомобільного транспорту Польщі виявляла порушення правил з боку українських перевізників, про які він повідомив єврокомісарку з транспорту.
«Зазначені дії є продовженням зусиль Міністерства інфраструктури <...>, щоб усунути його (страйку на кордоні — ред.) причини, які лежать в Україні та Європейському Союзі», — йдеться в повідомленні польського відомства.
Крім того, у тексті зазначили, що нині триває підготовка до засідання Транспортної ради ЄС, яке відбудеться 4 грудня 2023 року в Брюсселі. На ньому збираються обговорити наслідки угоди щодо скасування необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення для українських перевізників.
Ситуація на кордоні
Станом на ранок 26 листопада на чотирьох напрямках («Ягодин — Дорогуськ», «Краківець — Корчова», «Рава-Руська — Гребенне», «Медика — Шегині») в чергах у бік України перебувало близько 3,5 тисячі вантажних транспортних засобів, найбільше — навпроти пунктів пропуску «Шегині» та «Рава-Руська», повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
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