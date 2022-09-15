Волинські аграрії можуть отримати допомогу

На Волині розпочався процес видачі допомоги по Програмі АГРО, заявки на яку подавались через Державний аграрний реєстр.Про це повідомляють в управлінні агропромислового розвитку Волинської ОВА.USAID АГРО погодила 7621 заявок на отримання добрив за цією програмою. Статус погоджених заявок у ДАРі вже змінився або зміниться найближчим часом на «Затверджено».Адміністратором видачі допомоги є Кооперативний зерновий проект / Ukraine Grain Cooperatives Project (СОК "Зерновий"). В управлінні просять всіх затверджених отримувачів спілкуватися з Зерновим напряму, використовуючи спеціально створений Телеграм-бот "Agro Bot ZernoUA" за посиланням: https://t.me/the_agro_bot. У боті власники затверджених заявок також можуть дізнатися обсяг затвердженої для них допомоги.Видача добрив почалася 27 листопада – підключення до телеграм боту за заявками буде відбуватися в міру наповнення складів у відповідному регіоні, з поправкою на погодні умови.На відміну від попередніх програм, попит на допомогу був таким великим, що заявки, подані ДАР протягом першого дня дії програми (01 листопада) фактично вибрали весь об’єм наявного карбаміду. Як і було оголошено під час відкриття програми, у затвердженні заявок пріоритет надавався господарствам, власницями або заявниками яких є жінки (згідно з інформацією, що міститься в системі ДАР). Решта заявок погоджувалися відповідно до дати підписання.Заявка могла бути відхилена з наступних причин:- неправильно заповнена реєстраційна анкета,- не подано акт про використання добрив у межах попередніх програм допомоги за підтримки АГРО,- заявка підписана вже після вичерпання запланованих обсягів допомоги.Інші заявки протягом деякого часу залишаться в ДАРі зі статусом «Очікує». Це означає, що заявка не увійшла до основного списку отримувачів, але в разі відмови когось з заявників з основного списку ще може претендувати на допомогу. У такому разі Зерновий сконтактує з заявником додатково, вже протягом або ближче до закінчення роздачі.