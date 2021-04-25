Зарплата вчителя сягатиме 16 тисяч, – міністр освіти

Зарплата вчителя сягатиме 16 тисяч, – міністр освіти
Середня заробітна плата вчителя наразі залежить від категорії, навантаження та стажу, але в середньому вчитель першої категорії наразі отримує близько 13 тисяч грн. З квітня цей показник наблизиться до 16 тисяч грн.

Про це сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий, коментуючи питання оплати праці українського вчителя, - інформує Освіта ua.

За його словами, Кабінет Міністрів планує підвищення заробітних плат вчителів в 2024 році у два етапи. Перший етап у січні на 10%, другий – з 1 квітня на 12,6%.

Водночас він зазначив, що таке підвищення є далеким до гідної заробітної плати, яку має отримувати вчитель.

«В середньому вчитель отримує близько 13 тисяч грн, а найменша мінімальна заробітна плата залежить від навантаження. Вона може бути і 9 тисяч грн. Але сьогодні ми беремо середню для вчителя першої категорії з середнім стажем це 13 тисяч грн», – сказав Лісовий.

Він наголосив, що цей показник з січня 2024 року становитиме 14 тисяч грн, а з квітня близько 16 тисяч грн.

Як відомо, премʼєр-міністр Денис Шмигаль нещодавно повідомив. що заробітні плати освітян наступного року зростуть на 21%, а середньомісячна розрахункова зарплата вчителя вищої категорії збільшиться до 17 400 грн.

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Теги: освіта, гроші, Лісовий
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