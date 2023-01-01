В луцькому ліцеї встановили новітню систему очищення води. ВІДЕО





На купівлю комплектуючих та монтажні роботи витратили 180 тисяч гривень із бюджету підприємства та кошти меценатів, розповів Віктор Гуменюк.



З його слів, встановлена система очищує воду до максимально якісних збалансованих показників: всі домішки, які в трубах підчіплюються проходять через окремі фільтри, зокрема через вугільні, також фільтрами забираються залишки хлору, а ультрафіолет вбиває всі бактерії та віруси.



Одну систему очищення води встановили у харчоблоці, говорить директорка ліцею Лариса Кучер. Продовжує: її пропускна спроможність повністю забезпечує потреби у воді, яку вживають школярі. На очищеній воді щодня готують 800 обідів, каже завідувачка їдальні Наталія Шадловська.



Іншу систему очищення води та фонтанчики встановили у коридорі на першому поверсі навчального закладу, вони безконтактні, з них зручно пити воду, каже дев’ятикласниця Катерина Каташинська.



"Вода дуже смачна. На фізкультурі води захотілося, прийшла, набрала у пляшечку. Вода смачніша, ніж вдома", — говорить ліцеїстка.



Якщо серед батьків і учнів шкіл з’явиться запит на облаштування питних фонтанчиків і систем очищення води в інших школах Луцька, то комунальне підприємство "Луцькводоканал" готове брати на себе відповідальність і знаходити шляхи для реалізації проєкту, щоб він став загальноміським, каже Віктор Гуменюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22-ий Луцький ліцей став першим навчальним закладом у громаді, де в рамках проєкту "Екологічного фонду" комунального підприємства "Луцькводоканал" встановили новітню систему очищення води.На купівлю комплектуючих та монтажні роботи витратили 180 тисяч гривень із бюджету підприємства та кошти меценатів, розповів Суспільному директор комунального підприємства "Луцькводоканал"З його слів, встановлена система очищує воду до максимально якісних збалансованих показників: всі домішки, які в трубах підчіплюються проходять через окремі фільтри, зокрема через вугільні, також фільтрами забираються залишки хлору, а ультрафіолет вбиває всі бактерії та віруси.Одну систему очищення води встановили у харчоблоці, говорить директорка ліцею Лариса Кучер. Продовжує: її пропускна спроможність повністю забезпечує потреби у воді, яку вживають школярі. На очищеній воді щодня готують 800 обідів, каже завідувачка їдальніІншу систему очищення води та фонтанчики встановили у коридорі на першому поверсі навчального закладу, вони безконтактні, з них зручно пити воду, каже дев’ятикласниця Катерина Каташинська."Вода дуже смачна. На фізкультурі води захотілося, прийшла, набрала у пляшечку. Вода смачніша, ніж вдома", — говорить ліцеїстка.Якщо серед батьків і учнів шкіл з’явиться запит на облаштування питних фонтанчиків і систем очищення води в інших школах Луцька, то комунальне підприємство "Луцькводоканал" готове брати на себе відповідальність і знаходити шляхи для реалізації проєкту, щоб він став загальноміським, каже Віктор Гуменюк.

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