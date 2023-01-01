Кабмін планує змінити порядок мобілізації в Україні. Головна мета змін полягає в збереженні боєздатності після майже двох років війни з Росією.Олексій Данілов зазначив, що Україна планує використати комерційні рекрутингові компанії для цілеспрямованого призову. Про це заявив секретар РНБО, повідомляє "Кореспондент" з посиланням на британське видання The Guardian.Він повідомив, що про зміни в мобілізації оголосять вже до кінця цього тижня.За його словами, Україна планує використати комерційні рекрутингові компанії, щоби провести більш цілеспрямований призов та поповнення рядів призовників. Використання цих компаній має переконати призовників, що вони виконуватимуть ролі, які відповідають їхнім навичкам, а не що їх "просто відправлятимуть на фронт"."Деякі люди бояться: бояться померти, бояться стріляти. Але це не означає, що вони не можуть бути залучені до інших видів діяльності... Тепер у нас є новий міністр з новим підходом", - пояснив Данілов.Як ми вже писали раніше, президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, міністру оборони Рустему Умєрову та прем'єр-міністру Денису Шмигалю підготувати комплексний план із мобілізації.