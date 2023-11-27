У Держдепі США оптимістично налаштовані щодо додаткового фінансування для України





Про це на брифінгу в понеділок заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, повідомляє



"Що стосується України, ми оптимістично налаштовані щодо додаткового пакета допомоги США", – сказав посадовець.



Він звернув увагу на те, що Сенат готується ухвалити рішення щодо пакета "протягом наступних кількох тижнів", а в Палаті представників США "є значна більшість, яка підтримує додатковий пакет, що надасть критично важливу допомогу Ізраїлю, Тайваню та Україні у сфері безпеки, а також потенційно вирішить інші важливі питання, такі як міграція".



"Очевидно, що будь-який політичний процес не є завершеним, доки він не завершиться, але ми вважаємо, що на підтримку цього пакета існує значна більшість – він має бути винесений на голосування в Сенаті і Палаті представників", – додав О’Браєн.



У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.



Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.



Раніше повідомляли, що лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена про надання мільярдної допомоги Україні та Ізраїлю вже на наступному тижні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державний департамент США оптимістично налаштований щодо перспектив схвалення пакета додаткового фінансування для України та інших оборонних потреб у Конгресі, де він застряг уже майже як два місяці.Про це на брифінгу в понеділок заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, повідомляє "Європейська правда". "Що стосується України, ми оптимістично налаштовані щодо додаткового пакета допомоги США", – сказав посадовець.Він звернув увагу на те, що Сенат готується ухвалити рішення щодо пакета "протягом наступних кількох тижнів", а в Палаті представників США "є значна більшість, яка підтримує додатковий пакет, що надасть критично важливу допомогу Ізраїлю, Тайваню та Україні у сфері безпеки, а також потенційно вирішить інші важливі питання, такі як міграція"."Очевидно, що будь-який політичний процес не є завершеним, доки він не завершиться, але ми вважаємо, що на підтримку цього пакета існує значна більшість – він має бути винесений на голосування в Сенаті і Палаті представників", – додав О’Браєн.У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.Раніше повідомляли, що лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена про надання мільярдної допомоги Україні та Ізраїлю вже на наступному тижні.

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