Німеччина надасть 300 млн євро на енергетичні потреби України





Як пише Мартін Єгер.



"Ґрунтуючись на нашому довготривалому партнерстві, Німеччина надає "Укренерго" понад 300 мільйонів євро на ремонт та модернізацію енергомережі", – зазначив він.



За його словами, Укренерго є одним з основних бенефіціарів внеску Берліна в розмірі 200 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України.



Посол також заявив, що провів "плідну" розмову з міністром енергетики України Германом Галущенком.



"Німеччина вже виділила понад 625 млн євро на підтримку енергосистеми. Ще більше – в процесі підготовки. Окрім вкрай необхідної допомоги на ремонт, ми збільшуємо нашу підтримку розвитку децентралізованої енергетики", – резюмував Єгер.



Раніше США анонсували виділення 500 мільйонів доларів на допомогу Україні в енергетичному секторі.



Перед цим повідомляли, що Данія перерахує 7 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, які планують спрямувати на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських атак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина надає 300 мільйонів євро на допомогу Україні в енергетичному секторі.Як пише "Європейська правда" , про це в Twitter (X) повідомив посол Німеччини"Ґрунтуючись на нашому довготривалому партнерстві, Німеччина надає "Укренерго" понад 300 мільйонів євро на ремонт та модернізацію енергомережі", – зазначив він.За його словами, Укренерго є одним з основних бенефіціарів внеску Берліна в розмірі 200 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України.Посол також заявив, що провів "плідну" розмову з міністром енергетики України Германом Галущенком."Німеччина вже виділила понад 625 млн євро на підтримку енергосистеми. Ще більше – в процесі підготовки. Окрім вкрай необхідної допомоги на ремонт, ми збільшуємо нашу підтримку розвитку децентралізованої енергетики", – резюмував Єгер.Раніше США анонсували виділення 500 мільйонів доларів на допомогу Україні в енергетичному секторі.Перед цим повідомляли, що Данія перерахує 7 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, які планують спрямувати на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських атак.

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