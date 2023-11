Заснована у Луцьку студія створила комп'ютерну гру про жахи Голодомору. ФОТО

Українська студія STELLARIUM, заснована у Луцьку, анонсувала Famine Way — пригодницьку 2D-гру про Голодомор.Команда українських розробників STELLARIUM представила Famine Way. Це пригодницька двомірна гра про жахи Голодомору 1932-1933 років, яка розкриває злочинну політику Радянського Союзу проти нашої держави, - пише GameDev DOU.Події проєкту розгортаються в селі Переяснівка на Харківщині. Головною героїнею стала дівчина Оленка, яка переживає голодну зиму. Її мати та сестра померли через штучно створену радянською владою нестачу їжі. А батько з братом зникли безвісти ще раніше.Лишившись на самоті, героїня приймає рішення покинути рідне село. Оленка сподівається віднайти рідних, які так і не повернулися в Переяснівку. Супроводжувати головну героїню буде лелека. На початку свого шляху дівчина рятує птаха, який стає її супутником.Ціль в грі — пережити два голодних місяці в період закінчення зими та початку весни. Для цього гравцям знадобиться постійно нишпорити локаціями та шукати ресурси. Це також допоможе відкрити додаткову інформацію та побічні оповіді, які будуть засновані на реальних історіях очевидців або подіях. Детальніше про них розкажуть в інтерактивних титрах до гри, виконаних в документальному стилі.Основними стовпами Famine Way автори називають візуальну частину та музику. Авторська мальована стилістика створює «особливу атмосферу трагічного часу». А місцями події передаються через дитячі нариси. Щодо музики, то вона, як повідомили в STELLARIUM, компенсує відсутність тексту.«Основним джерелом саундтреку виступає фольклор — колискові, обрядові пісні та інші поспівки Харківщини. Сопілка Оленки, подарунок від батька, — один з основних елементів звукової сфери та гри в цілому. Її мелодії — це надія Оленки, її смуток, розвага та протидія панічним атакам, під час яких гравець мусить виконати мелодію на сопілці», — розповіли розробники.Зараз до складу STELLARIUM входять понад 30 осіб. Команда була заснована у грудні 2021 року й планувала створювати короткометражні фільми. Проте після повномасштабного вторгнення студія перекваліфікувалася в геймдев. Famine Way — це другий проєкт колективу, а перший, Great Hopes City, описується як піксельна RPG про Україну 90-х років.«Ідея реалізації проєкту про Голодомор прийшла досить спонтанно. Влітку 2023 року ми пропрацювали проєкт, його наративну складову, механіки, дослідили історії очевидців, і вже у вересні зібралася нова команда розробників. Тоді ж запустився процес розробки проєкту Famine Way», — поділилися розробники.Гра створюється на рушієві Unity, а її тривалість складатиме 2-3 години. Реліз заплановано на серпень 2024 року. На ПК Famine Way продаватиметься за 229 гривень, а на мобільних платформах — за 99 гривень.