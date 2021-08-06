На скільки на Волині подорожчала оренда квартир
Сьогодні, 02:17
Практично по всій Україні власники 1-кімнатних квартир змінили вартість їхньої оренди. Причому в бік як здорожчання, так і здешевлення.
Про це повідомляє OBOZ.ua з посиланням на Держстат.
Загалом зростання цін склало від 0,4% до 35,4%. З грудня 2023-го до березня 2024 року найбільше вартість оренди такого житла зросла у Рівненській області – одразу на 35,4%, до середніх 9 744 грн. Найбільше зниження зафіксовано у Закарпатській області – на 6,7% до середніх 11 873 грн.
Так, крім Рівненської, винаймати 1-кімнатні квартири стало значно дорожче у Волинській області – на 24,7%. А крім того у Івано-Франківській (16,9%) та Чернівецькій областях (13,4%).
У Києві ж вартість оренди 1-кімнатних квартир збільшилася на 3%.
Здешевшала ж оренда такого житла в діапазоні 0,4-6,7%. Окрім Закарпатської області ціни знизились у Херсонській (4,3%), Миколаївській областях (0,4%).
Загалом 1-кімнатні квартири в Україні здають за середніми цінами від 2 831 до 11873 грн. Найвищі ціни, за даними аналітиків, зафіксовано у Закарпатській області – в середньому 11 873. У Волинській області середня ціна – 7 473 грн.
Крім того в областях такі ціни на оренду квартир:
Львівській – 11 838 грн;
Рівненській – 9 744 грн;
місті Києві – 8 989 грн;
Чернівецькій – 8 103 грн;
Хмельницькій – 7 808 грн;
Черкаській – 7 675 грн;
Івано-Франківській областях – 7 157 грн.
Найдешевше орендувати 1-кімнатне житло, що у Херсонській області – в середньому 2 831 грн. Серед лідерів також:
Сумська – 3 286 грн;
Миколаївська – 3 485 грн;
Запорізька – 3 610 грн;
Чернігівська, Харківська – 3 791 грн.
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Про це повідомляє OBOZ.ua з посиланням на Держстат.
Загалом зростання цін склало від 0,4% до 35,4%. З грудня 2023-го до березня 2024 року найбільше вартість оренди такого житла зросла у Рівненській області – одразу на 35,4%, до середніх 9 744 грн. Найбільше зниження зафіксовано у Закарпатській області – на 6,7% до середніх 11 873 грн.
Так, крім Рівненської, винаймати 1-кімнатні квартири стало значно дорожче у Волинській області – на 24,7%. А крім того у Івано-Франківській (16,9%) та Чернівецькій областях (13,4%).
У Києві ж вартість оренди 1-кімнатних квартир збільшилася на 3%.
Здешевшала ж оренда такого житла в діапазоні 0,4-6,7%. Окрім Закарпатської області ціни знизились у Херсонській (4,3%), Миколаївській областях (0,4%).
Загалом 1-кімнатні квартири в Україні здають за середніми цінами від 2 831 до 11873 грн. Найвищі ціни, за даними аналітиків, зафіксовано у Закарпатській області – в середньому 11 873. У Волинській області середня ціна – 7 473 грн.
Крім того в областях такі ціни на оренду квартир:
Львівській – 11 838 грн;
Рівненській – 9 744 грн;
місті Києві – 8 989 грн;
Чернівецькій – 8 103 грн;
Хмельницькій – 7 808 грн;
Черкаській – 7 675 грн;
Івано-Франківській областях – 7 157 грн.
Найдешевше орендувати 1-кімнатне житло, що у Херсонській області – в середньому 2 831 грн. Серед лідерів також:
Сумська – 3 286 грн;
Миколаївська – 3 485 грн;
Запорізька – 3 610 грн;
Чернігівська, Харківська – 3 791 грн.
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