Данія додатково виділить Україні 600 млн євро

Данія додатково виділить Україні 600 млн євро
Данії планує збільшити фінансування Українського фонду на 4,4 млрд данських крон (590 млн євро).

Про це в четвер, 25 квітня, повідомила пресслужба міністерства оборони Данії, - пише Кореспондент.

Повідомляється, що кошти, виділені Данією для допомоги Україні на 2024 рік, уже закінчуються, але є потреба в подальшій значній військовій підтримці України. Тому уряд Данії й парламентські партії домовилися виділити додаткові 590 млн євро на 2024 рік.

Крім того, представники уряду й парламенту Данії допускають прямі закупівлі в української промисловості за умови контролю.

Нагадаємо, нещодавно Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні. Йшлося про понад 300 мільйонів доларів, виділених на розвиток морського потенціалу України, а також на безпілотники й виробництво компонентів ракет.

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Теги: Данія, Україна, допомога, гроші, війна
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