Данія додатково виділить Україні 600 млн євро





Про це в четвер, 25 квітня, повідомила пресслужба міністерства оборони Данії, - пише



Повідомляється, що кошти, виділені Данією для допомоги Україні на 2024 рік, уже закінчуються, але є потреба в подальшій значній військовій підтримці України. Тому уряд Данії й парламентські партії домовилися виділити додаткові 590 млн євро на 2024 рік.



Крім того, представники уряду й парламенту Данії допускають прямі закупівлі в української промисловості за умови контролю.



Нагадаємо, нещодавно Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні. Йшлося про понад 300 мільйонів доларів, виділених на розвиток морського потенціалу України, а також на безпілотники й виробництво компонентів ракет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Данії планує збільшити фінансування Українського фонду на 4,4 млрд данських крон (590 млн євро).Про це в четвер, 25 квітня, повідомила пресслужба міністерства оборони Данії, - пише Кореспондент Повідомляється, що кошти, виділені Данією для допомоги Україні на 2024 рік, уже закінчуються, але є потреба в подальшій значній військовій підтримці України. Тому уряд Данії й парламентські партії домовилися виділити додаткові 590 млн євро на 2024 рік.Крім того, представники уряду й парламенту Данії допускають прямі закупівлі в української промисловості за умови контролю.Нагадаємо, нещодавно Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні. Йшлося про понад 300 мільйонів доларів, виділених на розвиток морського потенціалу України, а також на безпілотники й виробництво компонентів ракет.

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