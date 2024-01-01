На відпочинок до «Артеку» поїхали 62 дітей з Волині
Сьогодні, 05:28
Діти пільгових категорій із Волинської області вирушили на відпочинок до дитячого центру «Артек».
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
37 дітей з Волині поїхали на оздоровлення до «Міжнародного дитячого центру «Артек», що на Київщині. Це – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти загиблих захисників.
Ще 25 юних волинян пільгових категорій поїхали відпочивати на Закарпаття, де розпочав свою роботу «Міжнародний дитячий центр «Артек».
Перша зміна в обох оздоровчих закладах пройде під гаслом: «Збір юних патріотів «Ми – незламні Українці».
Впродовж 21 дня діти будуть оздоровлюватися, відпочивати та навчатися за шкільною програмою відповідно до свого віку.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
37 дітей з Волині поїхали на оздоровлення до «Міжнародного дитячого центру «Артек», що на Київщині. Це – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти загиблих захисників.
Ще 25 юних волинян пільгових категорій поїхали відпочивати на Закарпаття, де розпочав свою роботу «Міжнародний дитячий центр «Артек».
Перша зміна в обох оздоровчих закладах пройде під гаслом: «Збір юних патріотів «Ми – незламні Українці».
Впродовж 21 дня діти будуть оздоровлюватися, відпочивати та навчатися за шкільною програмою відповідно до свого віку.
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