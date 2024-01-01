На відпочинок до «Артеку» поїхали 62 дітей з Волині

На відпочинок до «Артеку» поїхали 62 дітей з Волині
Діти пільгових категорій із Волинської області вирушили на відпочинок до дитячого центру «Артек».

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

37 дітей з Волині поїхали на оздоровлення до «Міжнародного дитячого центру «Артек», що на Київщині. Це – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти загиблих захисників.

Ще 25 юних волинян пільгових категорій поїхали відпочивати на Закарпаття, де розпочав свою роботу «Міжнародний дитячий центр «Артек».

Перша зміна в обох оздоровчих закладах пройде під гаслом: «Збір юних патріотів «Ми – незламні Українці».

Впродовж 21 дня діти будуть оздоровлюватися, відпочивати та навчатися за шкільною програмою відповідно до свого віку.

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Теги: Волинь, Україна, відпочинок
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