На «вербному» ярмарку у луцькому соборі збиратимуть гроші для батальйону «Любарт»

На «вербному» ярмарку у луцькому соборі збиратимуть гроші для батальйону «Любарт»
Волонтери Свято-Василівського жіночого монастиря проведуть доброчинний захід для збору грошей на евакуацію поранених та потреби V батальйону СпП «Любарт» 12-ї бригади спеціального призначення «Азов».

Нагальною необхідністю для яких зараз є РЕБ, - повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.

28 квітня о 9:00 на території кафедрального собору Святої Трійці відбудеться традиційний ярмарок задля збору фінансів на засоби радіоелектронної боротьби для азовців та пальне, ремонт авто для евакуації поранених військовиків і цивільних.

Під час ярмарку, де продаватимуть різноманітну випічку, декоративні букети з верби, також діятиме бодіарт для дітей, фотозона.

Долучитися можна не лише відвідавши благодійний захід, а й переказавши пожертву на рахунки:

номер карти – 5375411211005652 – для батальйону «Любарт»;

на евакуацію.

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Теги: ярмарок, Волинь, Луцький собор Святої Трійці, ПЦУ, війна, збір, благодійність
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