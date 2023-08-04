На «вербному» ярмарку у луцькому соборі збиратимуть гроші для батальйону «Любарт»
Сьогодні, 08:25
Волонтери Свято-Василівського жіночого монастиря проведуть доброчинний захід для збору грошей на евакуацію поранених та потреби V батальйону СпП «Любарт» 12-ї бригади спеціального призначення «Азов».
Нагальною необхідністю для яких зараз є РЕБ, - повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.
28 квітня о 9:00 на території кафедрального собору Святої Трійці відбудеться традиційний ярмарок задля збору фінансів на засоби радіоелектронної боротьби для азовців та пальне, ремонт авто для евакуації поранених військовиків і цивільних.
Під час ярмарку, де продаватимуть різноманітну випічку, декоративні букети з верби, також діятиме бодіарт для дітей, фотозона.
Долучитися можна не лише відвідавши благодійний захід, а й переказавши пожертву на рахунки:
номер карти – 5375411211005652 – для батальйону «Любарт»;
– на евакуацію.
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Нагальною необхідністю для яких зараз є РЕБ, - повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.
28 квітня о 9:00 на території кафедрального собору Святої Трійці відбудеться традиційний ярмарок задля збору фінансів на засоби радіоелектронної боротьби для азовців та пальне, ремонт авто для евакуації поранених військовиків і цивільних.
Під час ярмарку, де продаватимуть різноманітну випічку, декоративні букети з верби, також діятиме бодіарт для дітей, фотозона.
Долучитися можна не лише відвідавши благодійний захід, а й переказавши пожертву на рахунки:
номер карти – 5375411211005652 – для батальйону «Любарт»;
– на евакуацію.
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