Путін заявив, що відвідає Китай у травні, – AP

володимир путін заявив, що планує відвідати Китай у травні.



Про це він сказав на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців у Москві, пише



Видання зазначає, що візит до КНР може стати першою закордонною поїздкою путіна після того, як він продовжив своє правління ще на шість років, перемігши на виборах, "які запропонували виборцям мало вибору".



Коли саме відбудеться поїздка, путін не вказав, а також не назвав інших подробиць.



"Зростаюча економічна та дипломатична ізоляція Росії через її війну проти України зробила її все більш залежною від Китаю – її колишнього суперника за лідерство в комуністичному блоці під час холодної війни. Згідно з нещодавньою оцінкою США, Китай різко збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва, у свою чергу, використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншої зброї для використання в конфлікті", – пише АР.



Раніше цього тижня російські депутати повідомили, що інавгурація президента РФ запланована на 7 травня. Як відомо, минулого місяця 71-річний Путін забезпечив собі п’ятий термін на посаді в результаті голосування без реальної опозиції, продовживши своє 24-річне правління. Президентський термін в РФ – шість років, тож Путін, якщо доживе, зможе залишатися президентом до 2036 року, тоді йому буде 83.



Як Сі купив путіна, або Які плани у Китаю щодо України



У жовтні минулого року президент рф їздив до Китаю на саміт "Один пояс, один шлях". Цього разу саміт зібрав набагато менше світових лідерів, аніж у попередні роки. Захід на високому рівні майже ніхто не представляв. Лише прем’єр Угорщини Віктор Орбан вирішив приїхати до Пекіна. З великих регіональних потуг достойно репрезентувала себе тільки Індонезія. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Зустріч у Пекіні. Що загрожує Китаю та навіщо Сі знадобився путін".



Китай в контексті війни в Україні



Пекін офіційно повномасштабне російське вторгнення до України не заохочує, але і відносин з росією не розриває. За понад два роки війни китайські посадовці декілька разів зустрічалися з росіянами, а торговельні відносини між країнами лише зміцніли.



У 2022 Пекін презентував власне бачення миру в Україні. План мав достатньо сумнівні позиції, як "скасування односторонніх санкцій" і фактичне припинення вогню без умови виведення окупаційних військ.

У 2023, після першої за час повномасштабної війни розмови між українським президентом і китайським лідером, Пекін оголосив про візит спецпредставника в євразійських справах Лі Хуея. Окрім України, він відвідав країни ЄС та росію. Другий "вояж" китайського дипломата відбувся вже в березні 2024.



У квітні Китай зробив чергову заяву щодо війни в Україні, назвавши її "українською кризою". Речник міністерства закордонних справ Ван Венбін на брифінгу сказав, що є ризик ескалації "кризи", тому треба докладати зусиль для деескалації, щоб закінчити конфлікт шляхом переговорів, а не битв.



За даними Bloomberg, Китай продає росії супутникові знімки, які вона використовує для ударів по Україні.



За даними ГУР, Китай постачає росіянам товари подвійного призначення, а не безпосередньо зброю.



Китай підтримує мирну конференцію в Швейцарії, але хоче, щоб на ній була присутня росія. Україна присутність росіян на першій конференції не розглядає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Кремлязаявив, що планує відвідати Китай у травні.Про це він сказав на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців у Москві, пише LB.ua з посиланням на Associated Press.Видання зазначає, що візит до КНР може стати першою закордонною поїздкою путіна після того, як він продовжив своє правління ще на шість років, перемігши на виборах, "які запропонували виборцям мало вибору".Коли саме відбудеться поїздка, путін не вказав, а також не назвав інших подробиць."Зростаюча економічна та дипломатична ізоляція Росії через її війну проти України зробила її все більш залежною від Китаю – її колишнього суперника за лідерство в комуністичному блоці під час холодної війни. Згідно з нещодавньою оцінкою США, Китай різко збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва, у свою чергу, використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншої зброї для використання в конфлікті", – пише АР.Раніше цього тижня російські депутати повідомили, що інавгурація президента РФ запланована на 7 травня. Як відомо, минулого місяця 71-річний Путін забезпечив собі п’ятий термін на посаді в результаті голосування без реальної опозиції, продовживши своє 24-річне правління. Президентський термін в РФ – шість років, тож Путін, якщо доживе, зможе залишатися президентом до 2036 року, тоді йому буде 83.У жовтні минулого року президент рф їздив до Китаю на саміт "Один пояс, один шлях". Цього разу саміт зібрав набагато менше світових лідерів, аніж у попередні роки. Захід на високому рівні майже ніхто не представляв. Лише прем’єр Угорщини Віктор Орбан вирішив приїхати до Пекіна. З великих регіональних потуг достойно репрезентувала себе тільки Індонезія. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Зустріч у Пекіні. Що загрожує Китаю та навіщо Сі знадобився путін".Пекін офіційно повномасштабне російське вторгнення до України не заохочує, але і відносин з росією не розриває. За понад два роки війни китайські посадовці декілька разів зустрічалися з росіянами, а торговельні відносини між країнами лише зміцніли.У 2022 Пекін презентував власне бачення миру в Україні. План мав достатньо сумнівні позиції, як "скасування односторонніх санкцій" і фактичне припинення вогню без умови виведення окупаційних військ.У 2023, після першої за час повномасштабної війни розмови між українським президентом і китайським лідером, Пекін оголосив про візит спецпредставника в євразійських справах Лі Хуея. Окрім України, він відвідав країни ЄС та росію. Другий "вояж" китайського дипломата відбувся вже в березні 2024.У квітні Китай зробив чергову заяву щодо війни в Україні, назвавши її "українською кризою". Речник міністерства закордонних справ Ван Венбін на брифінгу сказав, що є ризик ескалації "кризи", тому треба докладати зусиль для деескалації, щоб закінчити конфлікт шляхом переговорів, а не битв.За даними Bloomberg, Китай продає росії супутникові знімки, які вона використовує для ударів по Україні.За даними ГУР, Китай постачає росіянам товари подвійного призначення, а не безпосередньо зброю.Китай підтримує мирну конференцію в Швейцарії, але хоче, щоб на ній була присутня росія. Україна присутність росіян на першій конференції не розглядає.

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