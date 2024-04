ЗСУ відвели танки «Абрамс» з лінії фронту через загрозу російських безпілотників

Сили оборони поки відвели з лінії фронту надані Україні американські танки "Абрамс" через загрозу атак зі сторони російських безпілотників, американці нарікають, що українці не застосовують тактику більш ефективного використання цієї техніки, дізналося агентству Associated Press.Про це пише Українська правда з посиланням на Associated Press та американських військових чиновників."Україна поки що відійшла на другий план у своїй боротьбі з росією, використовуючи бойові танки M1A1 "Абрамс", надані США, частково через те, що російська війна з використанням безпілотників зробила їхню роботу надто складною для того, щоб їх не виявляли і не атакували", - йдеться в повідомленні.Агентство нагадало, що Київ вмовив США надати 31 танк в січні 2023 року вартістю $10 млн кожний, оскільки вони є "життєво важливими для його здатності прорвати російську лінію фронту". Але з того часу на війні вже втрачено п’ять "Абрамсів".Associated Press зазначає, що з використанням безпілортників ситуація на полі бою змінилася, ускладнивши для України захист танків, які швидко виявляють і на які полюють дрони."Поширення безпілотників на полі бою в Україні означає, що "немає відкритої місцевості, по якій можна просто проїхати, не боячись бути виявленим", - заявив AP високопоставлений представник оборонного відомства на умовах анонімності.Заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів адміралта третій представник оборонного відомства заявили, що наразі танки відведені з лінії фронту, і США працюватимуть з українцями над "перезавантаженням" тактики.За словами Грейді, в умовах, коли безпілотні авіаційні системи є скрізь, загроза для використання бронетехніки очевидна. Але, сказав він, "ми працюватимемо з нашими українськими партнерами та іншими партнерами на місцях", щоб допомогти їм продумати, як вони можуть використовувати бронетехніку "в умовах, що змінилися, коли все можна побачити миттєво".Агентство також зазначає, що американські чиновники у сфері оборони кажуть про те, що "хоча безпілотники становлять значну загрозу, українці також не застосовують тактику, яка могла б зробити танки більш ефективними".Перші танки "Абрамс" були доставлені в Україну у вересні 2023 року.Також керівник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що Україна використовуватиме "Абрамси" для добре спланованих, проривних операцій.Перед цим видання The New York Times також писало, що протягом останніх двох місяців росіяни вивели з ладу 5 американських танків M1 Abrams із 31, які були відправлені в Україну минулої осені. Видання зазначало, що танки можна вивести за ладу за допомогою безпілотників. "Боротьба безпілотників в Україні, яка трансформує сучасну війну, почала завдавати смертельних ударів по одному з найпотужніших символів американської військової могутності – танку – і загрожує переписати те, як він буде використовуватися в майбутніх конфліктах", – написало видання.