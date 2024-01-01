Захисники ліквідували ще 950 російських окупантів

Захисники ліквідували ще 950 російських окупантів
Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія вже втратила в Україні майже 464 тисячі військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.24 орієнтовно склали:

- особового складу – близько 463 930 (+950)

- танків – 7262 (+7)

- бойових броньованих машин – 13957 (+15)

- артилерійських систем – 11 867 (+31)

- РСЗВ – 1049 (+0)

- засоби ППО – 772 (+0)

- літаків – 348 (+0)

- гелікоптерів – 325 (+0)

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9461 (+12)

- крилаті ракети – 2119 (+1)

- кораблі/катери – 26 (+0)

- підводні човни – 1 (+0)

- автомобільної техніки та автоцистерн – 15984 (+35)

- спеціальна техніка – 1962 (+16).

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Андрій Сливка
Сьогодні, 10:10
ЗСУ відвели танки «Абрамс» з лінії фронту через загрозу російських безпілотників
Сьогодні, 09:50
Захисники ліквідували ще 950 російських окупантів
Сьогодні, 09:39
Путін заявив, що відвідає Китай у травні, – AP
Сьогодні, 09:15
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили понад 30 російських атак, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Якщо росія захопить Часів Яр, це відкриє їй дорогу до «оборонного поясу», - ISW Якщо росія захопить Часів Яр, це відкриє їй дорогу до «оборонного поясу», - ISW
Сьогодні, 10:51
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Андрій Сливка «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Андрій Сливка
Сьогодні, 10:10
ЗСУ відвели танки «Абрамс» з лінії фронту через загрозу російських безпілотників ЗСУ відвели танки «Абрамс» з лінії фронту через загрозу російських безпілотників
Сьогодні, 09:50
Путін заявив, що відвідає Китай у травні, – AP Путін заявив, що відвідає Китай у травні, – AP
Сьогодні, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якщо росія захопить Часів Яр, це відкриє їй дорогу до «оборонного поясу», - ISW
Сьогодні, 10:51
 0
«За 10 годин роботи отримував 4 рентгени»: спогади ліквідатора з Волині про аварію на ЧАЕС
Сьогодні, 10:33
 0
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Андрій Сливка
Сьогодні, 10:10
 0
ЗСУ відвели танки «Абрамс» з лінії фронту через загрозу російських безпілотників
Сьогодні, 09:50
 0
Захисники ліквідували ще 950 російських окупантів
Сьогодні, 09:39
 0
Медіа
відео
1/8