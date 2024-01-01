Захисники ліквідували ще 950 російських окупантів
Сьогодні, 09:39
Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія вже втратила в Україні майже 464 тисячі військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 463 930 (+950)
- танків – 7262 (+7)
- бойових броньованих машин – 13957 (+15)
- артилерійських систем – 11 867 (+31)
- РСЗВ – 1049 (+0)
- засоби ППО – 772 (+0)
- літаків – 348 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9461 (+12)
- крилаті ракети – 2119 (+1)
- кораблі/катери – 26 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15984 (+35)
- спеціальна техніка – 1962 (+16).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 463 930 (+950)
- танків – 7262 (+7)
- бойових броньованих машин – 13957 (+15)
- артилерійських систем – 11 867 (+31)
- РСЗВ – 1049 (+0)
- засоби ППО – 772 (+0)
- літаків – 348 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9461 (+12)
- крилаті ракети – 2119 (+1)
- кораблі/катери – 26 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15984 (+35)
- спеціальна техніка – 1962 (+16).
Дані уточнюються.
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