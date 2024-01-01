Захисники ліквідували ще 950 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу – близько 463 930 (+950)



- танків – 7262 (+7)



- бойових броньованих машин – 13957 (+15)



- артилерійських систем – 11 867 (+31)



- РСЗВ – 1049 (+0)



- засоби ППО – 772 (+0)



- літаків – 348 (+0)



- гелікоптерів – 325 (+0)



- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9461 (+12)



- крилаті ракети – 2119 (+1)



- кораблі/катери – 26 (+0)



- підводні човни – 1 (+0)



- автомобільної техніки та автоцистерн – 15984 (+35)



- спеціальна техніка – 1962 (+16).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія вже втратила в Україні майже 464 тисячі військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу – близько 463 930 (+950)- танків – 7262 (+7)- бойових броньованих машин – 13957 (+15)- артилерійських систем – 11 867 (+31)- РСЗВ – 1049 (+0)- засоби ППО – 772 (+0)- літаків – 348 (+0)- гелікоптерів – 325 (+0)- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9461 (+12)- крилаті ракети – 2119 (+1)- кораблі/катери – 26 (+0)- підводні човни – 1 (+0)- автомобільної техніки та автоцистерн – 15984 (+35)- спеціальна техніка – 1962 (+16).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію