З Луцька воїнам на Запоріжжя відправили 100 теплих наборів. ВІДЕО

З Луцька воїнам на Запоріжжя відправили 100 теплих наборів. ВІДЕО
100 теплих наборів відправили українським військовослужбовцям на Запорізький напрямок з волонтерського центру "Старе місто" у Луцьку.

У пакунках — ліки, їжа та теплі речі захисникам, розповіла Суспільному волонтерка Лариса Новосад.

"10 спальників на сильні морози, гарячі грілки багаторазового користування та одноразові, ліки проти застуди та гарячі напої. Усі ці речі, що зігрівають і потрібні нашим бійцям на сході, передаємо", — каже Лариса Новосад.

Волонтерка Оксана Кучер, один з трьох синів якої зараз перебуває на Запорізькому напрямку, принесла у центр віск для свічок.

"Печу солодке, провожу ярмарки, шукаю ліки. Пересилала дрони, генератори, павербанки, телефони, старлінки, антени, шукаю грілки", — говорить мама військового.

Передачі на схід волонтери відвозять щодня. За день в середньому може бути від двох до десяти автомобілів на відправку. За словами Лариси Новосад, нині у волонтерському центрі «Старе місто» у Луцьку працює 10 волонтерів.

"Це — водії, які їздять на схід, фармацевт, яка складає медичні аптечки, дівчата-волонтери, які постійно формують адресні передачі за запитами від військових. Майбутнє саме за такими людьми, які вміють віддавати", — розповідає керівниця волонтерського центру.

Як додала Лариса Новосад, від початку повномасштабної війни волонтери центру "Старе місто" відправили на передову понад 1000 авто із гуманітарною допомогою військовим та місцевому населенню.


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Теги: Волинь, Луцьк, Україна, волонтерство
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