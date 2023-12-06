На Волині пенсіонерам роздали понад 60 тисяч лампочок. ВІДЕО

За 5 днів у чотирьох містах на Волині безплатно роздали пенсіонерам понад 60 тисяч ламп. З 4 січня новий етап обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні стартував у Ковелі, Луцьку, Володимирі та Нововолинську.Обмін відбувається в рамках третього етапу програми обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи, розповіла Суспільному директорка обласної філії Укрпошти. Відстежити, де є лампи для обміну, можна за оголошеннями у поштових відділеннях.З її слів, у Волинській області Укрпошта завершує проєкт обміну ламп, він був розділений на три частини: видавали лампи усім жителям; міняли лампи для підприємств бюджетної сфери; нині — третій етап під час якого міняють лампи виключно для пенсіонерів.Безплатно отримати лампи може кожен волинянин пенсійного віку, для цього потрібно показати у відділенні посвідчення. Якщо нового зразка – пенсійне і паспорт, якщо старого – пенсійне та ідентифікаційний код, розповідає начальниця відділенняОдній людині разово видають п'ять ламп."Всі ж беруть, та і я прийшла, купити – трохи задорого. Дає держава безплатно, а безплатного усі хочуть", — говорить пенсіонерка Валентина.Під час останнього етапу планують поміняти орієнтовно 220-230 тисяч ламп, каже директорка обласної філії Укрпошти Валентина Варголяк. З її слів, у грудні здійснювали обмін для пенсіонерів у сільських відділеннях. Обміняли понад сотню тисяч ламп. Нині ще триває обмін на пересувних відділеннях.