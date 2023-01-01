На Волині через відсутність укриттів в очному режимі працють тільки 65 % шкіл

У Волинській області у 535 закладах загальної середньої освіти області навчальний процес організовано в очній, дистанційній та змішаній формах.Тільки 65 % навчальних закладів загальної середньої освіти працюють в очному режиму, - йдеться на сторінці Волинської ОВА.Загалом укриття в області мають близько 1000 закладів освіти, в тому числі 528 – об’єкти загальної середньої освіти. Ще 87 закладів потребують укриття. Серед основних причин неможливості облаштування укриття – технічне обладнання та відсутність фінансування. Тож робота продовжується.У 535 закладах загальної середньої освіти області навчальний процес організовано в очній, дистанційній та змішаній формах з урахуванням безпекової ситуації, наявності, стану та місткості укриття.Зокрема, в очному режимі працює 349 закладів загальної середньої освіти (65% загальної кількості закладів). У минулому навчальному році в такому режимі працювало лише 160 закладів освіти (29 %). Дистанційне навчання організовано у 37 закладах (7 %). Відповідно, в минулому навчальному році дистанційно працювало 155 закладів (28%). За змішаною формою сьогодні функціонує 149 закладів освіти (28 %).Станом на сьогодні у звичному режимі навчається 104,8 тис. здобувачів освіти (74,3 % загальної кількості учнів), дистанційне навчання - 4,7 тис. учнів (3,3 %); у змішаному форматі навчається 31,6 тис. дітей (22,4 %).Під час засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко повідомив, що у державному бюджеті на 2023 рік для облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти передбачили окрему субвецію розміром 1,5 млрд грн.Щодо Волинської області, то субвенція з держбюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти становила сумі 47 млн 163 тис. грн. Ці кошти на умовах співфінансування спрямували на будівництво захисних споруд для закладів освіти Боратинської, Ківерцівської, Луцької та Ковельської громад. Завершать будівництво укриттів до кінця поточного року.Також триває робота щодо організації охорони об’єктів закладів освіти. Штатною охороною на сьогодні забезпечено 241 заклад. Тривожною сигналізацією з виведенням сигналу на пульти охорони («тривожна кнопка») обладнано 297 закладів.