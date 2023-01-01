10 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Особисте свято 10 листопада відзначає керівник апарату Ковельської районної державної адміністрації Степан Топольський(на фото).
Інформаціне агенство ВолиньPost вітає іменинника із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині!
10 листопада іменини святкують чоловіки з ім’ям Дмитро.
10 листопада в світі відзначається Міжнародний день вишивальниць. Його започаткували в 2013 році. А дата обрана зовсім не випадково. Саме в цей день вшановують пам’ять святої Параскеви Іконійської, яка вважається покровителькою праці вишивальниць.
Також сьогодні святкують День кіберпсихології – науки, яка вивчає вплив сучасних технологій на людину, встановлює залежності між користувачами та пристроями.
А ще весь світ 10 листопада святкує Міжнародний день бухгалтерії та Всесвітній день молоді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформаціне агенство ВолиньPost вітає іменинника із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині!
10 листопада іменини святкують чоловіки з ім’ям Дмитро.
10 листопада в світі відзначається Міжнародний день вишивальниць. Його започаткували в 2013 році. А дата обрана зовсім не випадково. Саме в цей день вшановують пам’ять святої Параскеви Іконійської, яка вважається покровителькою праці вишивальниць.
Також сьогодні святкують День кіберпсихології – науки, яка вивчає вплив сучасних технологій на людину, встановлює залежності між користувачами та пристроями.
А ще весь світ 10 листопада святкує Міжнародний день бухгалтерії та Всесвітній день молоді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Небагато»: Україна має запровадити понад 3 тисячі стандартів і правил для вступу до ЄС
Сьогодні, 01:15
10 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Чорному морі корабель протаранив російське судно
09 листопад, 23:29
Волинські школи отримали 5 нових автобусів. ВІДЕО
09 листопад, 22:41
Працівники міськради скинулися на позашляховик для десантників з Луцька
09 листопад, 21:56