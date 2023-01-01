«Небагато»: Україна має запровадити понад 3 тисячі стандартів і правил для вступу до ЄС





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"На сьогоднішній день ми говоримо, що нам потрібно імплементувати близько 3500 різних правил та стандартів ЄС. Насправді, це дуже-дуже-дуже небагато", - наголосила чиновниця.



Вона додала, що це абсолютно керована та зрозуміла місія для України з огляду на наявність торгової лібералізації з ЄС та десять років виконання угоди про асоціацію.



За словами Стефанішиної, за таких умов важливо, що в Україні є монобільшість у парламенті, “зелене світло” від президента та уряд цілком єдиний.



Нагадаємо, вчора, 8 листопада, Європейська комісія опублікувала звіт щодо прогресу України та інших країн-претендентів на шляху до Євросоюзу.



У документі містилася рекомендація розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Але з умовою, що Україна продовжить впроваджувати необхідні для цього реформи.



При цьому початок переговорів можливий лише у випадку, якщо відповідне рішення підтримають усі лідери країн Євросоюзу. Питання планується розглянути на саміті, який відбудеться 14 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україні для вступу до Європейського союзу необхідно запровадити понад 3 тисячі стандартів і правил, але це зовсім небагато.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону."На сьогоднішній день ми говоримо, що нам потрібно імплементувати близько 3500 різних правил та стандартів ЄС. Насправді, це дуже-дуже-дуже небагато", - наголосила чиновниця.Вона додала, що це абсолютно керована та зрозуміла місія для України з огляду на наявність торгової лібералізації з ЄС та десять років виконання угоди про асоціацію.За словами Стефанішиної, за таких умов важливо, що в Україні є монобільшість у парламенті, “зелене світло” від президента та уряд цілком єдиний.Нагадаємо, вчора, 8 листопада, Європейська комісія опублікувала звіт щодо прогресу України та інших країн-претендентів на шляху до Євросоюзу.У документі містилася рекомендація розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Але з умовою, що Україна продовжить впроваджувати необхідні для цього реформи.При цьому початок переговорів можливий лише у випадку, якщо відповідне рішення підтримають усі лідери країн Євросоюзу. Питання планується розглянути на саміті, який відбудеться 14 грудня.

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