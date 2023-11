В Чорному морі корабель протаранив російське судно

Пором "Славянин" під прапором росії отримав бортову пробоїну в Чорному морі в районі болгарського мису Шабла.Про це повідомляє Міненергетики, посилаючись на Vesselfinder. Судно перевозило залізничні цистерни зі скрапленим газом.Бортове пошкодження було отримане після зіткнення з іншим судном - New Raouf під прапором Республіки Палау, яке продовжило свій шлях у бік Туреччини і зараз знаходиться неподалік від входу до Босфору. За даними болгарських ЗМІ, власником судна є ліберійська New Raouf Shipping Ltd, оператором - румунська Daytona Management.Російський пором отримав крен (затоплено три баластні цистерни) і повернувся в болгарський порт Варна для обстеження.Уточнюється, що пором «Славянин» курсує близько 10 років на лінії Варна – Кавказ, перевозячи залізничні цистерни. Vesselfinder зауважує, що незрозуміло, що він робив біля Шабли/Тюленово, тому що лінія до порту Кавказ, проходить по прямій більш у східному напрямку, тоді як російське судно рухалося дещо північніше.