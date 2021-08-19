Волинські школи отримали 5 нових автобусів. ВІДЕО

Заклади освіти Волині отримали 5 нових шкільних автобусівНовий транспорт вже передали для освітніх закладів територіальних громад Волині, - повідомляють у Волинській ОВА.«Це чергова партія для поповнення шкільного автопарку, з якого були вилучені автобуси на потреби військових», – повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.Очільник області особисто вручив ключі від транспорту представникам Забродівська, Колківська, Копачівська, Сошичненська та Старовижівська тергромад.«Придбання транспорту – це результат спільних зусиль влади області, територіальних громад і держави. Закуплені автобуси за рахунок субвенції з державного бюджету та коштів місцевих бюджетів», – поінформував Юрій Погуляйко.Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення, на військові потреби вилучили 66 шкільних автобусів, які перебували на балансі громад. З відновленням стаціонарного навчання знову постало питання про вчасний доїзд учнів до навчальних закладів.У серпні та вересні 2023 року шість шкільних автобусів уже отримали заклади загальної середньої освіти Рожищенської, Локачинської, Підгайцівської, Рівненської, Маневицької та Шацької територіальних громад.Загалом парк шкільних автобусів тепер налічує 224 одиниці техніки, якими підвозять понад 15 тисяч учнів. Залишається потреба ще у 55 шкільних автобусах.