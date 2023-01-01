Що буде з валютою в середині листопада





Як пояснив



"Поточні коливання курсів валют будуть незначними і різновекторними. Адже, за великим рахунком, ситуація залежатиме від балансу між попитом і пропозицією", – пояснив банкір.



При цьому він наголосив: також НБУ може вдатися до ліберальнішої тактики впливу на курсоутворення. Зокрема, іноді збільшуючи чи зменшуючи обсяги валютних інтервенцій – залежно від рівня попиту.



Втім, до якихось потрясінь це навряд чи призведе. Адже, за словами Лєсового, "ринок уже звик до режиму "керованої гнучкості".



"Загалом наступного тижня ситуація на валютному ринку буде більшою мірою схожа на попередні два тижні. Лишень коливання курсів можуть бути помітнішими – проте без стрибків", – резюмував він.



Нацбанк визначився із курсом



НБУ ж на 10 листопада визначив офіційний курс долара в 36,03 грн. Що на 1 коп нижче курсу 9 листопада.



Втім, цією дією регулятор лише повернув офіційну вартість валюти на рівень 8 листопада. А ось до того – 7-го числа – опустив її одразу на 13 копійок: 6 листопада офіційний курс долара в Україні становив 36,17 грн.



Офіційний курс долара на 10 листопада

Який готівковий курс зараз



Увечері 9 листопада банки виставили курс готівкового долара на середньому рівні 37,27/37,7 грн (купівля/продаж). Це



на 2 коп. дорожче купівлі, ніж опівдні цього дня ;

коштує стільки ж, як і було, у продажу.

В обмінниках курс визначили у середні 37,6/37,7 грн (купівля/продаж). Що:



на 2 коп. дорожче у купівлі;

на 1 коп. – в продажу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступного тижня (13-19 жовтня) в Україні не очікується різких змін вартості готівкового долара. За прогнозом банківського сектора, вона коливатиметься в рамках 37-38 грн – що загалом відповідає поточним показникам. Відповідно, скупити валюту зараз і незабаром її вигідно продати, не вийде.Як пояснив OBOZ.UA начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, загалом у цей час валютний ринок "житиме" за правилами режиму "керованої гнучкості"."Поточні коливання курсів валют будуть незначними і різновекторними. Адже, за великим рахунком, ситуація залежатиме від балансу між попитом і пропозицією", – пояснив банкір.При цьому він наголосив: також НБУ може вдатися до ліберальнішої тактики впливу на курсоутворення. Зокрема, іноді збільшуючи чи зменшуючи обсяги валютних інтервенцій – залежно від рівня попиту.Втім, до якихось потрясінь це навряд чи призведе. Адже, за словами Лєсового, "ринок уже звик до режиму "керованої гнучкості"."Загалом наступного тижня ситуація на валютному ринку буде більшою мірою схожа на попередні два тижні. Лишень коливання курсів можуть бути помітнішими – проте без стрибків", – резюмував він.Нацбанк визначився із курсомНБУ ж на 10 листопада визначив офіційний курс долара в 36,03 грн. Що на 1 коп нижче курсу 9 листопада.Втім, цією дією регулятор лише повернув офіційну вартість валюти на рівень 8 листопада. А ось до того – 7-го числа – опустив її одразу на 13 копійок: 6 листопада офіційний курс долара в Україні становив 36,17 грн.Офіційний курс долара на 10 листопадаЯкий готівковий курс заразУвечері 9 листопада банки виставили курс готівкового долара на середньому рівні 37,27/37,7 грн (купівля/продаж). Цена 2 коп. дорожче купівлі, ніж опівдні цього дня ;коштує стільки ж, як і було, у продажу.В обмінниках курс визначили у середні 37,6/37,7 грн (купівля/продаж). Що:на 2 коп. дорожче у купівлі;на 1 коп. – в продажу.

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