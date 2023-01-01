Волинянам телефонують «податківці» і вимагають винагороду за «вирішення питань»





Про це повідомляють у секторі з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області.



Псевдо податківці вимагають винагороду за нібито сприяння у вирішенні питань у податковій службі, а також на ваші месенджери та в СМС–повідомлення можуть надсилати інформацію нібито від посадовців ДПІ з проханням про перерахунок коштів.



Ці наразі невстановлені особи, як раніше в інших районах області, діють за стандартною для таких ділків схемою: телефонують до представників підприємництва та висловлюють прохання про фінансову допомогу. Оскільки схожі випадки неодноразово мали місце раніше, у Головному управлінні ДПС у Волинській області наполегливо рекомендують громадянам ігнорувати прохання псевдо податківців. Жодного стосунку до працівників органів ДПС ці шахраї не мають.



Про факти зловживань, можливі порушення антикорупційного законодавства посадовцями податкової служби варто інформувати сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області на електронну адресу



Інформація у такому повідомленні повинна стосуватися конкретної особи та містити фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплена доказами.

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