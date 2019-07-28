Кабмін призначив в.о. міністра молоді та спорту

Матвія Бідного в.о. міністра молоді та спорту України.



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"Кабінетом Міністрів України тимчасово покладено виконання обов’язків Міністра молоді та спорту України на Бідного Матвія Вікторовича", - повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.



Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.



Довідка



Матвій Бідний був заступником міністра молоді та спорту України з липня 2020 року.



Народився 28.11.1979 у Києві.



Освіта: Національний університет фізичного виховання та спорту України (2001), тренер-викладач; Київський національний торговельно-економічний університет (2004), "Фінанси підприємства"; Міжреґіональна академія управління персоналом (2008), "Комерційне право та трудове право"; Нац. академія державного управління при Президентові України (2017-).



2001-09 - тренер ДП «Фаворит-С», Київ.



2009-11 - керівник фітнес-клубу ДП «Фаворит-С», Київ.



2011 - помічник керівника ТОВ «Юридична компанія «Сетра».



2011-15 - менеджер з продажу ТОВ «ФірмаІСТ».



2015-16 - менеджер відділу автоперевезень Дочірнє підприємство «ІСТФРАХТ».



2016 - помічник-консультант народного депутата України.



2016 - головний спеціаліст відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту,



2016-20 - директор департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів призначивв.о. міністра молоді та спорту України.Про це повідомляє УНН "Кабінетом Міністрів України тимчасово покладено виконання обов’язків Міністра молоді та спорту України на Бідного Матвія Вікторовича", - повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.Матвій Бідний був заступником міністра молоді та спорту України з липня 2020 року.Народився 28.11.1979 у Києві.Освіта: Національний університет фізичного виховання та спорту України (2001), тренер-викладач; Київський національний торговельно-економічний університет (2004), "Фінанси підприємства"; Міжреґіональна академія управління персоналом (2008), "Комерційне право та трудове право"; Нац. академія державного управління при Президентові України (2017-).2001-09 - тренер ДП «Фаворит-С», Київ.2009-11 - керівник фітнес-клубу ДП «Фаворит-С», Київ.2011 - помічник керівника ТОВ «Юридична компанія «Сетра».2011-15 - менеджер з продажу ТОВ «ФірмаІСТ».2015-16 - менеджер відділу автоперевезень Дочірнє підприємство «ІСТФРАХТ».2016 - помічник-консультант народного депутата України.2016 - головний спеціаліст відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту,2016-20 - директор департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

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