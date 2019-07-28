Кабмін призначив в.о. міністра молоді та спорту

Кабмін призначив в.о. міністра молоді та спорту
Кабінет міністрів призначив Матвія Бідного в.о. міністра молоді та спорту України.

Про це повідомляє УНН.

"Кабінетом Міністрів України тимчасово покладено виконання обов’язків Міністра молоді та спорту України на Бідного Матвія Вікторовича", - повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

Довідка

Матвій Бідний був заступником міністра молоді та спорту України з липня 2020 року.

Народився 28.11.1979 у Києві.

Освіта: Національний університет фізичного виховання та спорту України (2001), тренер-викладач; Київський національний торговельно-економічний університет (2004), "Фінанси підприємства"; Міжреґіональна академія управління персоналом (2008), "Комерційне право та трудове право"; Нац. академія державного управління при Президентові України (2017-).

2001-09 - тренер ДП «Фаворит-С», Київ.

2009-11 - керівник фітнес-клубу ДП «Фаворит-С», Київ.

2011 - помічник керівника ТОВ «Юридична компанія «Сетра».

2011-15 - менеджер з продажу ТОВ «ФірмаІСТ».

2015-16 - менеджер відділу автоперевезень Дочірнє підприємство «ІСТФРАХТ».

2016 - помічник-консультант народного депутата України.

2016 - головний спеціаліст відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту,

2016-20 - директор департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

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Теги: Україна, міністр, призначення
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