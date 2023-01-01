Представника росії вперше в історії не обрали до Міжнародного суду ООН

Представника росії вперше в історії не обрали до Міжнародного суду ООН
Представника Росії уперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН: він програв представникові Румунії.

На це звернув увагу у фейсбуці український юрист-міжнародник, суддя Європейського суду з прав людини Микола Гнатовський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Гнатовський вказує, що в Міжнародному суді ООН у Гаазі у зв’язку з обранням колишнього міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску "вперше не буде радянського/російського судді".

"Це вже другий випадок, коли постійний член Ради безпеки не буде представлений у Міжнародному суді ООН (першою була Велика Британія у 2017 році)", – додав він.

Міжнародний суд ООН складається з 15 суддів, причому що три роки обираються п'ять нових суддів. Кожен суддя представляє певну регіональну групу країн і має заручитись підтримкою членів Радбезу й Генасамблеї ООН. Джерело: https://censor.net/ua/n3454680

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Теги: війна, Україна, росія, Міжнародний суд ООН
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