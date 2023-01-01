Представника росії вперше в історії не обрали до Міжнародного суду ООН
Сьогодні, 07:33
Представника Росії уперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН: він програв представникові Румунії.
На це звернув увагу у фейсбуці український юрист-міжнародник, суддя Європейського суду з прав людини Микола Гнатовський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Гнатовський вказує, що в Міжнародному суді ООН у Гаазі у зв’язку з обранням колишнього міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску "вперше не буде радянського/російського судді".
"Це вже другий випадок, коли постійний член Ради безпеки не буде представлений у Міжнародному суді ООН (першою була Велика Британія у 2017 році)", – додав він.
Міжнародний суд ООН складається з 15 суддів, причому що три роки обираються п'ять нових суддів. Кожен суддя представляє певну регіональну групу країн і має заручитись підтримкою членів Радбезу й Генасамблеї ООН. Джерело: https://censor.net/ua/n3454680
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
На це звернув увагу у фейсбуці український юрист-міжнародник, суддя Європейського суду з прав людини Микола Гнатовський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Гнатовський вказує, що в Міжнародному суді ООН у Гаазі у зв’язку з обранням колишнього міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску "вперше не буде радянського/російського судді".
"Це вже другий випадок, коли постійний член Ради безпеки не буде представлений у Міжнародному суді ООН (першою була Велика Британія у 2017 році)", – додав він.
Міжнародний суд ООН складається з 15 суддів, причому що три роки обираються п'ять нових суддів. Кожен суддя представляє певну регіональну групу країн і має заручитись підтримкою членів Радбезу й Генасамблеї ООН. Джерело: https://censor.net/ua/n3454680
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Логопединя з Волині перше провела приватний урок у 15 років
Сьогодні, 08:25
Представника росії вперше в історії не обрали до Міжнародного суду ООН
Сьогодні, 07:33
Кабмін призначив в.о. міністра молоді та спорту
Сьогодні, 06:31