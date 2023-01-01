Помер Герой з Волині Олександр Рожко

Помер Герой з Волині Олександр Рожко
Перестало битися серце захисника з Волині Олександра Рожка.

Про це повідомляє Цуманська громада.

2 грудня обірвалося життя мешканця селища Цумань, старшого солдата 63 ОМБ Рожка Олександра Анатолійовича, 1979 р.н.

Помер Герой з Волині Олександр Рожко


"У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять українського воїна. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях!" - йдеться у повідомленні.

Про чин похорону повідомлять згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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