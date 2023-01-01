Помер Герой з Волині Олександр Рожко
Сьогодні, 20:25
Перестало битися серце захисника з Волині Олександра Рожка.
Про це повідомляє Цуманська громада.
2 грудня обірвалося життя мешканця селища Цумань, старшого солдата 63 ОМБ Рожка Олександра Анатолійовича, 1979 р.н.
"У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять українського воїна. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях!" - йдеться у повідомленні.
Про чин похорону повідомлять згодом.
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Про це повідомляє Цуманська громада.
2 грудня обірвалося життя мешканця селища Цумань, старшого солдата 63 ОМБ Рожка Олександра Анатолійовича, 1979 р.н.
"У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять українського воїна. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях!" - йдеться у повідомленні.
Про чин похорону повідомлять згодом.
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