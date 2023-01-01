Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура в Луцьку вночі 11-13° морозу, вдень 2-4° морозу.
По області вночі 10-15° морозу, вдень 0-5° морозу.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура в Луцьку вночі 11-13° морозу, вдень 2-4° морозу.
По області вночі 10-15° морозу, вдень 0-5° морозу.
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