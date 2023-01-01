У центрі Луцька - пожежа: горить будинок
Сьогодні, 21:07
У Луцьку на вулиці Лесі Українки надвечір понеділка, 4 грудня, сталась пожежа. З вікна на четвертому поверсі видно густий дим.
Про це сайту «Конкурент» повідомили очевидці.
На місці працюють рятувальники та медики. Інформації про постраждалих нема.
Деталі - згодом.
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Про це сайту «Конкурент» повідомили очевидці.
На місці працюють рятувальники та медики. Інформації про постраждалих нема.
Деталі - згодом.
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