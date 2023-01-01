У центрі Луцька - пожежа: горить будинок





Про це сайту



На місці працюють рятувальники та медики. Інформації про постраждалих нема.



Деталі - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Лесі Українки надвечір понеділка, 4 грудня, сталась пожежа. З вікна на четвертому поверсі видно густий дим.Про це сайту «Конкурент» повідомили очевидці.На місці працюють рятувальники та медики. Інформації про постраждалих нема.Деталі - згодом.

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