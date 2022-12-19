У Луцьку стартував продаж різдвяних ялинок: ціни

продаж ялинок. Вартість "живих" ялинок та сосен коливається від 200 до 900 гривень, залежно від розміру новорічного дерева.



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Як розповів продавець Владислав Якимчук, на проспекті Соборності торгує хвойними деревами вже другий рік.



"Того року сезон пізніше почався, з 19 грудня. Цього року з третього числа, бо ж 6 грудня Миколая по новому календарю. Ялинки по різних лісництвах, все з документами. Це в основному Маневиччина", — зазначив продавець.



Окрім традиційних для регіону хвойних, говорить волинянин, привіз також і карпатську ялицю. Владислав Якимчук зазначив, що цього року у лісництв купив понад 300 дерев, що значно менше, ніж торік.



"Готові купую в людей, які займаються тим і на продажу спеціально в'яжуть. Це є карпатська ялиця, привезена з Карпат, бо в нас такої ялиці в наявності немає на Волині. Маленька 50 сантиметрів — 200 і 220 гривень, трохи більша — 270 грн. Сосна — 600-650 гривень", — додав продавець.



По сусідству розкладає свій товар Віталій. Чоловік зазначив: цього року торгує в основному ялинками, що зібрані із гілок, бо вони продаються на багато ліпше. Ціна на такі у нього від 250 до 900 гривень.



"Бо попит дуже великий на них, стараємося більше в'язати, а ці вже якось не в моді.., вони пишніші, красивіші, люди хочуть компактніше, щоб все було в хаті і щоб багато місця не займало", — говорить продавець.



Разом із сім'єю прийшов на ярмарок придбати ялинку Василь Огородник. Зі слів чоловіка, повертається на фронт у 127-му бригаду, яка нині на Запорізькому напрямку, тож наполіг, аби в його синів та дружини цього року було свято.



"Мені дали тиждень відпустки провідати. Мабуть, перед тяжким майбутнім, все-таки хочеться якогось мінімального свята, бо армія, війна – це дуже складно і депресивно. Свято буде однозначно і перемога", — сказав лучанин.



"Ялинка – це гарно, звичайно, найкращим подарунком було б те, щоб тато був вдома і всі тати були вдома", — додала дружина Василя Юлія Огородник.



Разом із сином обирав хвойне дерево лучанин Сергій Віліщук. З його слів, цього року і сосни, і ялинки помітно здорожчали.



"Був тільки що на Львівській, бо того року продавали, але зараз щось немає. Купляв того року, от як зараз мужчина пропонує. На Львівській була 300 гривень, а зараз вона 600", — зазначив чоловік.



На зрізі кожного дерева, яке продають законно, має бути штрих-код лісового господарства. За цим штрихкодом на сайті Держагентства лісових ресурсів можна перевірити походження та легальність зрізаних ялинок і сосен. Також продавець повинен мати дозвільні документи з мокрою печаткою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку перед різдвяними святами почався. Вартість "живих" ялинок та сосен коливається від 200 до 900 гривень, залежно від розміру новорічного дерева.Про це пише Суспільне Як розповів продавець, на проспекті Соборності торгує хвойними деревами вже другий рік."Того року сезон пізніше почався, з 19 грудня. Цього року з третього числа, бо ж 6 грудня Миколая по новому календарю. Ялинки по різних лісництвах, все з документами. Це в основному Маневиччина", — зазначив продавець.Окрім традиційних для регіону хвойних, говорить волинянин, привіз також і карпатську ялицю. Владислав Якимчук зазначив, що цього року у лісництв купив понад 300 дерев, що значно менше, ніж торік."Готові купую в людей, які займаються тим і на продажу спеціально в'яжуть. Це є карпатська ялиця, привезена з Карпат, бо в нас такої ялиці в наявності немає на Волині. Маленька 50 сантиметрів — 200 і 220 гривень, трохи більша — 270 грн. Сосна — 600-650 гривень", — додав продавець.По сусідству розкладає свій товар. Чоловік зазначив: цього року торгує в основному ялинками, що зібрані із гілок, бо вони продаються на багато ліпше. Ціна на такі у нього від 250 до 900 гривень."Бо попит дуже великий на них, стараємося більше в'язати, а ці вже якось не в моді.., вони пишніші, красивіші, люди хочуть компактніше, щоб все було в хаті і щоб багато місця не займало", — говорить продавець.Разом із сім'єю прийшов на ярмарок придбати ялинку. Зі слів чоловіка, повертається на фронт у 127-му бригаду, яка нині на Запорізькому напрямку, тож наполіг, аби в його синів та дружини цього року було свято."Мені дали тиждень відпустки провідати. Мабуть, перед тяжким майбутнім, все-таки хочеться якогось мінімального свята, бо армія, війна – це дуже складно і депресивно. Свято буде однозначно і перемога", — сказав лучанин."Ялинка – це гарно, звичайно, найкращим подарунком було б те, щоб тато був вдома і всі тати були вдома", — додала дружина ВасиляРазом із сином обирав хвойне дерево лучанин. З його слів, цього року і сосни, і ялинки помітно здорожчали."Був тільки що на Львівській, бо того року продавали, але зараз щось немає. Купляв того року, от як зараз мужчина пропонує. На Львівській була 300 гривень, а зараз вона 600", — зазначив чоловік.На зрізі кожного дерева, яке продають законно, має бути штрих-код лісового господарства. За цим штрихкодом на сайті Держагентства лісових ресурсів можна перевірити походження та легальність зрізаних ялинок і сосен. Також продавець повинен мати дозвільні документи з мокрою печаткою.

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