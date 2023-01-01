На Волині поховали Героя Віктора Головія-Хмеляра

Віктора Головія-Хмеляра.



Про це у фейсбуці повідомляє Хресто-Воздвиженський храм Заболоття.



«В останню дорогу провели нашого Героя та Захисника Головія-Хмеляра Віктора. Вічна пам’ять, Царство Небесне, вічний спокій тобі, наш Ангелу охоронцю!» - зазначили у релігійній громаді.







Нагадаємо, 29 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України загинув штаб-сержант Головій-Хмеляр Віктор Миколайович.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Заболотті на Волині громада провела в останню путь полеглого військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомляє Хресто-Воздвиженський храм Заболоття.«В останню дорогу провели нашого Героя та Захисника Головія-Хмеляра Віктора. Вічна пам’ять, Царство Небесне, вічний спокій тобі, наш Ангелу охоронцю!» - зазначили у релігійній громаді.Нагадаємо, 29 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності УкраїниГоловій-Хмеляр Віктор Миколайович.

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