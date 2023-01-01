На Волині поховали Героя Віктора Головія-Хмеляра
Сьогодні, 18:55
У Заболотті на Волині громада провела в останню путь полеглого військовослужбовця Віктора Головія-Хмеляра.
Про це у фейсбуці повідомляє Хресто-Воздвиженський храм Заболоття.
«В останню дорогу провели нашого Героя та Захисника Головія-Хмеляра Віктора. Вічна пам’ять, Царство Небесне, вічний спокій тобі, наш Ангелу охоронцю!» - зазначили у релігійній громаді.
Нагадаємо, 29 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України загинув штаб-сержант Головій-Хмеляр Віктор Миколайович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Хресто-Воздвиженський храм Заболоття.
«В останню дорогу провели нашого Героя та Захисника Головія-Хмеляра Віктора. Вічна пам’ять, Царство Небесне, вічний спокій тобі, наш Ангелу охоронцю!» - зазначили у релігійній громаді.
Нагадаємо, 29 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України загинув штаб-сержант Головій-Хмеляр Віктор Миколайович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку стартував продаж різдвяних ялинок: ціни
Сьогодні, 19:19
У Лаврі щодня битимуть дзвони на підтримку військовополонених
Сьогодні, 19:12
На Волині поховали Героя Віктора Головія-Хмеляра
Сьогодні, 18:55
Україна щомісяця виробляє 6 САУ «Богдана»
Сьогодні, 18:43
Закликають присвоїти звання Герой України полеглому волинянину
Сьогодні, 18:26