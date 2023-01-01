На Волині рятувальники визволили із заметів «швидку», що мчала на виклик
Сьогодні, 12:53
Волинські рятувальники звільнили зі снігових заметів карету швидкої допомоги, яка прямувала на виклик.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Ввечері вчора, 4 грудня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що через негоду автомобіль швидкої допомоги, що прямував за викликом, застряг у снігових заметах.
На місце події прибули рятувальники 7-ї ДПРЧ м.Володимира та за допомогою спеціального автомобіля відбуксирували авто, що продовжив рух для надання допомоги людям.
Нагадаємо, на Волині рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Ввечері вчора, 4 грудня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що через негоду автомобіль швидкої допомоги, що прямував за викликом, застряг у снігових заметах.
На місце події прибули рятувальники 7-ї ДПРЧ м.Володимира та за допомогою спеціального автомобіля відбуксирували авто, що продовжив рух для надання допомоги людям.
Нагадаємо, на Волині рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль.
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