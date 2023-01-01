На Волині рятувальники визволили із заметів «швидку», що мчала на виклик

На Волині рятувальники визволили із заметів «швидку», що мчала на виклик
Волинські рятувальники звільнили зі снігових заметів карету швидкої допомоги, яка прямувала на виклик.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Ввечері вчора, 4 грудня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що через негоду автомобіль швидкої допомоги, що прямував за викликом, застряг у снігових заметах.

На місце події прибули рятувальники 7-ї ДПРЧ м.Володимира та за допомогою спеціального автомобіля відбуксирували авто, що продовжив рух для надання допомоги людям.
На Волині рятувальники визволили із заметів «швидку», що мчала на виклик

Нагадаємо, на Волині рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль.

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Теги: рятувальники, Волинь
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