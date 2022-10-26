У Волинський прикордонний загін потрібні медики, водії та кухарі
Сьогодні, 13:15
Триває набір громадян на військову службу в підрозділи Волинського прикордонного загону.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Для укомплектування вакантних посад потрібні фахівці різних категорій, в тому числі хірурги, терапевти, травматологи, фельдшери, водії усіх категорій та кухарі.
На службу приймаються громадяни віком від 18 до 60 років, по мобілізації та за контрактом.
Щомісячне грошове забезпечення - від 25 тисяч гривень.
«З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації з проходження військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6», - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Для укомплектування вакантних посад потрібні фахівці різних категорій, в тому числі хірурги, терапевти, травматологи, фельдшери, водії усіх категорій та кухарі.
На службу приймаються громадяни віком від 18 до 60 років, по мобілізації та за контрактом.
Щомісячне грошове забезпечення - від 25 тисяч гривень.
«З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації з проходження військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6», - йдеться в повідомленні.
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