«Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно», – голова Волинської ОВА





Про це Юрій Погуляйко, який разом з керівником прикордонного загону Сергієм Лозінським з робочою поїздкою відвідав українсько-білоруський кордон.



"Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно, тож оглянули проведену роботу та з керівником прикордонного загону обговорили перспективи подальшого нарощування інженерних загороджень на північному рубежі області.



Так, нині лінія розмежування захищена оборонними спорудами та облаштованими керованими та некерованими мінно-вибуховими загородженнями. Однак робота триває й зараз, зводяться нові оборонні споруди", - йдеться в повідомленні.



Погуляйко зазначив, що прикордонники на варті цілодобово та повністю контролюють ситуацію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно.Про це повідомив голова Волинської ОВА, який разом з керівником прикордонного загонуз робочою поїздкою відвідав українсько-білоруський кордон."Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно, тож оглянули проведену роботу та з керівником прикордонного загону обговорили перспективи подальшого нарощування інженерних загороджень на північному рубежі області.Так, нині лінія розмежування захищена оборонними спорудами та облаштованими керованими та некерованими мінно-вибуховими загородженнями. Однак робота триває й зараз, зводяться нові оборонні споруди", - йдеться в повідомленні.Погуляйко зазначив, що прикордонники на варті цілодобово та повністю контролюють ситуацію.

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