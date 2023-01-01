«Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно», – голова Волинської ОВА

«Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно», – голова Волинської ОВА
Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, який разом з керівником прикордонного загону Сергієм Лозінським з робочою поїздкою відвідав українсько-білоруський кордон.

"Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно, тож оглянули проведену роботу та з керівником прикордонного загону обговорили перспективи подальшого нарощування інженерних загороджень на північному рубежі області.

Так, нині лінія розмежування захищена оборонними спорудами та облаштованими керованими та некерованими мінно-вибуховими загородженнями. Однак робота триває й зараз, зводяться нові оборонні споруди", - йдеться в повідомленні.

Погуляйко зазначив, що прикордонники на варті цілодобово та повністю контролюють ситуацію.
«Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно», – голова Волинської ОВА
«Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно», – голова Волинської ОВА
«Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно», – голова Волинської ОВА
«Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно», – голова Волинської ОВА
«Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно», – голова Волинської ОВА
«Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно», – голова Волинської ОВА

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Теги: Білорусь, кордон
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