«Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно», – голова Волинської ОВА
Сьогодні, 17:39
Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, який разом з керівником прикордонного загону Сергієм Лозінським з робочою поїздкою відвідав українсько-білоруський кордон.
"Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно, тож оглянули проведену роботу та з керівником прикордонного загону обговорили перспективи подальшого нарощування інженерних загороджень на північному рубежі області.
Так, нині лінія розмежування захищена оборонними спорудами та облаштованими керованими та некерованими мінно-вибуховими загородженнями. Однак робота триває й зараз, зводяться нові оборонні споруди", - йдеться в повідомленні.
Погуляйко зазначив, що прикордонники на варті цілодобово та повністю контролюють ситуацію.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, який разом з керівником прикордонного загону Сергієм Лозінським з робочою поїздкою відвідав українсько-білоруський кордон.
"Укріплення кордону з Білоруссю триває постійно, тож оглянули проведену роботу та з керівником прикордонного загону обговорили перспективи подальшого нарощування інженерних загороджень на північному рубежі області.
Так, нині лінія розмежування захищена оборонними спорудами та облаштованими керованими та некерованими мінно-вибуховими загородженнями. Однак робота триває й зараз, зводяться нові оборонні споруди", - йдеться в повідомленні.
Погуляйко зазначив, що прикордонники на варті цілодобово та повністю контролюють ситуацію.
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