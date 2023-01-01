СБУ ліквідувала Киву, - джерело
Сьогодні, 17:38
Унаслідок спецоперації СБУ вдалося ліквідувати скандального зрадника Іллю Киву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
"Ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта та пропагандиста Іллі Киви - спецоперація СБУ", - зазначили джерела.
За їхніми даними, колишнього народного депутата було вбито за допомогою стрілецької зброї.
Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, російські ЗМІ з посиланням на джерела почали писати про те, що колишнього українського нардепа Іллю Киву знайшли мертвим.
Його тіло нібито виявили у Московській області в Одінцовському районі, уточнювали російські пропагандистські видання.
Зазначимо, Ілля Кива підтримує Росію у війні проти України. Ще до початку повномасштабного вторгнення колишній нардеп втік на територію країни-агресора.
Ще у минулому році його оголосили у міжнародний розшук. Тоді Державне бюро розслідувань зібрало для цього усі необхідні документи.
Кілька тижнів тому український суд заочно виніс вирок Киві. Він отримав 14 років в'язниці за держзраду і не лише.
Вирок виконати було неможливо, оскільки екс-нардеп продовжував перебувати на території Росії.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
"Ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта та пропагандиста Іллі Киви - спецоперація СБУ", - зазначили джерела.
За їхніми даними, колишнього народного депутата було вбито за допомогою стрілецької зброї.
Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, російські ЗМІ з посиланням на джерела почали писати про те, що колишнього українського нардепа Іллю Киву знайшли мертвим.
Його тіло нібито виявили у Московській області в Одінцовському районі, уточнювали російські пропагандистські видання.
Зазначимо, Ілля Кива підтримує Росію у війні проти України. Ще до початку повномасштабного вторгнення колишній нардеп втік на територію країни-агресора.
Ще у минулому році його оголосили у міжнародний розшук. Тоді Державне бюро розслідувань зібрало для цього усі необхідні документи.
Кілька тижнів тому український суд заочно виніс вирок Киві. Він отримав 14 років в'язниці за держзраду і не лише.
Вирок виконати було неможливо, оскільки екс-нардеп продовжував перебувати на території Росії.
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