СБУ ліквідувала Киву, - джерело

Іллю Киву.



Про це повідомляє



"Ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта та пропагандиста Іллі Киви - спецоперація СБУ", - зазначили джерела.



За їхніми даними, колишнього народного депутата було вбито за допомогою стрілецької зброї.



Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, російські ЗМІ з посиланням на джерела почали писати про те, що колишнього українського нардепа Іллю Киву знайшли мертвим.



Його тіло нібито виявили у Московській області в Одінцовському районі, уточнювали російські пропагандистські видання.



Зазначимо, Ілля Кива підтримує Росію у війні проти України. Ще до початку повномасштабного вторгнення колишній нардеп втік на територію країни-агресора.



Ще у минулому році його оголосили у міжнародний розшук. Тоді Державне бюро розслідувань зібрало для цього усі необхідні документи.



Кілька тижнів тому український суд заочно виніс вирок Киві. Він отримав 14 років в'язниці за держзраду і не лише.



Вирок виконати було неможливо, оскільки екс-нардеп продовжував перебувати на території Росії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок спецоперації СБУ вдалося ліквідувати скандального зрадникаПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела."Ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта та пропагандиста Іллі Киви - спецоперація СБУ", - зазначили джерела.За їхніми даними, колишнього народного депутата було вбито за допомогою стрілецької зброї.Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, російські ЗМІ з посиланням на джерела почали писати про те, що колишньогознайшли мертвим.Його тіло нібито виявили у Московській області в Одінцовському районі, уточнювали російські пропагандистські видання.Зазначимо, Ілля Кива підтримує Росію у війні проти України. Ще до початку повномасштабного вторгнення колишній нардеп втік на територію країни-агресора.Ще у минулому році його оголосили у міжнародний розшук. Тоді Державне бюро розслідувань зібрало для цього усі необхідні документи.Кілька тижнів тому український суд заочно виніс вирок Киві. Він отримав 14 років в'язниці за держзраду і не лише.Вирок виконати було неможливо, оскільки екс-нардеп продовжував перебувати на території Росії.

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