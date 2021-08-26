На реконструкцію ліцею у Заборолі не вистачає 118 мільйонів гривень
Сьогодні, 11:48
Реконструкція Заборольського ліцею №32 розпочалася у 2019 році. Навчальний заклад утеплили та провели капітальний ремонт фасаду старого і нового корпусів. У старому корпусі повністю оновлено і утеплено дах, розширено спортивну залу, зроблено благоустрій території. Однак у 2022 році договір із підрядником був розірваний у зв’язку із значним здорожчанням вартості матеріалів та збільшенням заробітної плати будівельників.
Про це стало відомо під час виїзного Дня депутата Луцької міської ради.
За інформацією директора департаменту освіти Віталія Бондаря, зараз у ліцеї освітні послуги отримують 595 учнів при проєктній потужності 250 учнів. Класи переповнені, діти навчаються у дві зміни, хоча за санітарними регламентами є необхідність навчатися в одну.
«Водночас з 2021 року заклад набув статусу ліцею, адже має повноцінних два 10-х класи, два 11-х класи, три профілі навчання – філологічний, історичний та технологічний. На рівні навчальних закладів сільської місцевості ліцей вважається одним із кращих в області, і є необхідність у завершенні його реконструкції», – наголосив Віталій Бондар.
Начальник управління капітального будівництва Луцької міської ради Леонід Карабан поінформував, що на сьогодні проведено коригування проєктної документації реконструкції Заборольського ліцею. Вартість не виконаних робіт становить понад 118 млн грн.
Після цього депутати оглянули добудовану частину ліцею.
«Цей корпус був розрахований на учнів початкової ланки, включаючи 5-6 класи. Тут є актовий зал, гімнастичний зал, 12 класних кімнат для учнів початкових класів, кабінет для медичної сестри і величезне приміщення кухні з цехами, відповідно по санітарних норм», – розповіла директор ліцею Ірина Приймачук.
Депутати також оглянули існуючу частину ліцею, зокрема, реконструйований у попередні роки спортзал та ознайомилися з планами щодо реконструкції існуючої частини ліцею, капітального ремонту внутрішніх систем вентиляції, заміни системи опалення, водопроводу та каналізації, мереж силового обладнання електропостачання та електроосвітлення.
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Про це стало відомо під час виїзного Дня депутата Луцької міської ради.
За інформацією директора департаменту освіти Віталія Бондаря, зараз у ліцеї освітні послуги отримують 595 учнів при проєктній потужності 250 учнів. Класи переповнені, діти навчаються у дві зміни, хоча за санітарними регламентами є необхідність навчатися в одну.
«Водночас з 2021 року заклад набув статусу ліцею, адже має повноцінних два 10-х класи, два 11-х класи, три профілі навчання – філологічний, історичний та технологічний. На рівні навчальних закладів сільської місцевості ліцей вважається одним із кращих в області, і є необхідність у завершенні його реконструкції», – наголосив Віталій Бондар.
Начальник управління капітального будівництва Луцької міської ради Леонід Карабан поінформував, що на сьогодні проведено коригування проєктної документації реконструкції Заборольського ліцею. Вартість не виконаних робіт становить понад 118 млн грн.
Після цього депутати оглянули добудовану частину ліцею.
«Цей корпус був розрахований на учнів початкової ланки, включаючи 5-6 класи. Тут є актовий зал, гімнастичний зал, 12 класних кімнат для учнів початкових класів, кабінет для медичної сестри і величезне приміщення кухні з цехами, відповідно по санітарних норм», – розповіла директор ліцею Ірина Приймачук.
Депутати також оглянули існуючу частину ліцею, зокрема, реконструйований у попередні роки спортзал та ознайомилися з планами щодо реконструкції існуючої частини ліцею, капітального ремонту внутрішніх систем вентиляції, заміни системи опалення, водопроводу та каналізації, мереж силового обладнання електропостачання та електроосвітлення.
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