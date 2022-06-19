П’ятьох волинян нагородили відзнаками Верховної Ради України

П’ятьох волинян нагородили відзнаками Верховної Ради України
Голова Волиньради Григорій Недопад разом із народним депутатом України В'ячеславом Рубльовим нагородили п’ятьох волинян відзнаками Верховної Ради України.

Про це повідомляють у Волиньраді.

«Кожен із вас заслужив свою нагороду відданою працею задля України та її народу. Дякуємо за те, що невтомно захищаєте, допомагаєте, лікуєте та відновлюєте», - звернувся до номінантів Григорій Недопад.

Так, Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом нагороджені: медик з багаторічним досвідом Валерій Руцький; військовослужбовець керівного складу 50-го окремого стрілецького батальйону ОК «Захід» Павло Варварик. Подякою голови Верховної Ради нагородили викладачку ВНУ імені Лесі Українки Ольгу Андрійчук та юрисконсульта ГО «Союз інвалідів Чорнобиля Волині» Олександра Колба. Крім того, Грамотою Верховної Ради відзначений і командир 2-го окремого стрілецького батальйону обласного ТЦК Сергій Рижов. Він зараз перебуває в зоні бойових дій, тож нагороду йому передадуть під час найближчої поїздки до військових.
П’ятьох волинян нагородили відзнаками Верховної Ради України
П’ятьох волинян нагородили відзнаками Верховної Ради України
П’ятьох волинян нагородили відзнаками Верховної Ради України
П’ятьох волинян нагородили відзнаками Верховної Ради України
П’ятьох волинян нагородили відзнаками Верховної Ради України
П’ятьох волинян нагородили відзнаками Верховної Ради України

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Теги: Волиняни, нагороди, Верховна Рада
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