П’ятьох волинян нагородили відзнаками Верховної Ради України

Голова Волиньрадиразом із народним депутатом Українинагородили п’ятьох волинян відзнаками Верховної Ради України.Про це повідомляють у Волиньраді.«Кожен із вас заслужив свою нагороду відданою працею задля України та її народу. Дякуємо за те, що невтомно захищаєте, допомагаєте, лікуєте та відновлюєте», - звернувся до номінантів Григорій Недопад.Так, Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом нагороджені: медик з багаторічним досвідом; військовослужбовець керівного складу 50-го окремого стрілецького батальйону ОК «Захід». Подякою голови Верховної Ради нагородили викладачку ВНУ імені Лесі Українкита юрисконсульта ГО «Союз інвалідів Чорнобиля Волині». Крім того, Грамотою Верховної Ради відзначений і командир 2-го окремого стрілецького батальйону обласного ТЦК. Він зараз перебуває в зоні бойових дій, тож нагороду йому передадуть під час найближчої поїздки до військових.