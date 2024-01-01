Загинув пів року тому: підтвердили смерть Героя з Волині Івана Майструка
Сьогодні, 20:15
Підтвердили загибель воїна з Волині Івана Майструка, який вважався зниклим безвісти.
Про це повідомляє Горохівська міська рада.
Захищаючи Україну, загинув мешканець села Пірванче Іван Майструк. Підтверджено загибель молодшого сержанта, який вважався безвісти зниклим з 29 червня 2023 року після виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Запорізьскої області. Життя Воїна обірвалося на 31-му році життя.
Іван проходив військову службу у складі військової частини на посаді командира бойової машини – командира 2-го механізованого відділення.
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Про це повідомляє Горохівська міська рада.
Захищаючи Україну, загинув мешканець села Пірванче Іван Майструк. Підтверджено загибель молодшого сержанта, який вважався безвісти зниклим з 29 червня 2023 року після виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Запорізьскої області. Життя Воїна обірвалося на 31-му році життя.
Іван проходив військову службу у складі військової частини на посаді командира бойової машини – командира 2-го механізованого відділення.
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