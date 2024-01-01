Загинув пів року тому: підтвердили смерть Героя з Волині Івана Майструка

Івана Майструка, який вважався зниклим безвісти.



Про це повідомляє Горохівська міська рада.



Захищаючи Україну, загинув мешканець села Пірванче Іван Майструк. Підтверджено загибель молодшого сержанта, який вважався безвісти зниклим з 29 червня 2023 року після виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Запорізьскої області. Життя Воїна обірвалося на 31-му році життя.



Іван проходив військову службу у складі військової частини на посаді командира бойової машини – командира 2-го механізованого відділення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердили загибель воїна з Волині, який вважався зниклим безвісти.Про це повідомляє Горохівська міська рада.Захищаючи Україну, загинув мешканець села Пірванче Іван Майструк. Підтверджено загибель молодшого сержанта, який вважався безвісти зниклим з 29 червня 2023 року після виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Запорізьскої області. Життя Воїна обірвалося на 31-му році життя.Іван проходив військову службу у складі військової частини на посаді командира бойової машини – командира 2-го механізованого відділення.

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