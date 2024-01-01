На Волині попрощалися із полеглим Героєм Михайлом Вознюком
Сьогодні, 22:56
Маневицька громада провела в останню дорогу полеглого у бою воїна Михайла Вознюка.
Про це інформує Маневицька селищна рада.
«Наш відважний земляк із села Троянівка, призваний на військову службу по мобілізації у лютому 2022 року, до останнього подиху був вірний військовій присязі. У бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, він загинув 17 січня 2024 року у Донецькій області. Відтепер воїнові навіки 31… Чудовий вік для здійснення мрій, реалізації задуманого. Проте Михайлу судилося пройти інший шлях – шлях воїна та патріота рідної землі», – йдеться в повідомленні.
Чин похорону за полеглим воїном відслужили у місцевому храмі.
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Про це інформує Маневицька селищна рада.
«Наш відважний земляк із села Троянівка, призваний на військову службу по мобілізації у лютому 2022 року, до останнього подиху був вірний військовій присязі. У бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, він загинув 17 січня 2024 року у Донецькій області. Відтепер воїнові навіки 31… Чудовий вік для здійснення мрій, реалізації задуманого. Проте Михайлу судилося пройти інший шлях – шлях воїна та патріота рідної землі», – йдеться в повідомленні.
Чин похорону за полеглим воїном відслужили у місцевому храмі.
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