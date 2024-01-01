У школі на Волині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою Богдану Саку
25 січень, 23:42
В четвер, 25 січня, у день народження захиснику Богдану Саку урочисто відкрили меморіальну дошку на фасаді Мирківської школи, яку він закінчив у 2005 році.
Про це інформують у Горохівській міській раді.
До слова, житель села Мирків Горохівської громади Богдан Сак загинув 27 січня 2023 року поблизу Вугледару.
Згадати Героя та вшанувати його пам’ять у ліцеї зібралися рідні, друзі загиблого, педагоги та учні, волонтери, жителі громади.
Право відкрити меморіальну дошку надали синам загиблого – Тимофію та Захарію. Присутні вшанували пам’ять загиблого земляка хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки, запаливши свічки пам’яті.
По завершенні заходу на місцевому кладовищі відправили літію біля могили Богдана Сака.
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Про це інформують у Горохівській міській раді.
До слова, житель села Мирків Горохівської громади Богдан Сак загинув 27 січня 2023 року поблизу Вугледару.
Згадати Героя та вшанувати його пам’ять у ліцеї зібралися рідні, друзі загиблого, педагоги та учні, волонтери, жителі громади.
Право відкрити меморіальну дошку надали синам загиблого – Тимофію та Захарію. Присутні вшанували пам’ять загиблого земляка хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки, запаливши свічки пам’яті.
По завершенні заходу на місцевому кладовищі відправили літію біля могили Богдана Сака.
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