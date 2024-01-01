«Лагідної» мобілізації не буде, – полковник у відставці





Про це Сергій Грабський у коментарі Hromadske.



"Зараз усім треба усвідомити, що мобілізація не буде "лагідною" та зручною. Як то кажуть, "рожевих поні" не буде. Буде дуже незручна, сувора і жорстка мобілізація. Іншої бути не може", – наголосив він.



За словами Грабського, проблема відсутності мотивації не лежить на поверхні. Це наслідки багаторічного наративу українських політиків про те, що потрібно мати контрактну армію. У свідомості багатьох українців вкорінились позиції "це не моя справа" і "знайдуться ідіоти, які будуть служити".



Також військовий оглядач зазначив, що проблема з мобілізацією – відповідальність усього суспільства. Страх – це нормальний стан людини, але кожен має бути зацікавленим у військовий підготовці.



"Як би зараз наші політики не гралися з тими законопроектами, внаслідок нашої інфантильної, безвідповідальної (причому нашої, тотально нашої) політики ми будемо платити страшну ціну за те, що робили останні 30 років. По-іншому ніяк не буде, у нас інших людей немає", – додав він.



Грабський підкреслив, що законодавці банально "очкують перед цією мобілізацією". Бо розуміють, що іншого вибору не буде. Але, за словами експерта, треба було думати раніше.



Потрібно було готуватись ще з 2014 року і розуміти, що війна надовго. РФ почала танути, але цей процес може бути дуже тривалим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Процес мобілізації в Україні буде жорстким та незручним.Про це заявив військовий оглядач і полковник у відставціу коментарі Hromadske."Зараз усім треба усвідомити, що мобілізація не буде "лагідною" та зручною. Як то кажуть, "рожевих поні" не буде. Буде дуже незручна, сувора і жорстка мобілізація. Іншої бути не може", – наголосив він.За словами Грабського, проблема відсутності мотивації не лежить на поверхні. Це наслідки багаторічного наративу українських політиків про те, що потрібно мати контрактну армію. У свідомості багатьох українців вкорінились позиції "це не моя справа" і "знайдуться ідіоти, які будуть служити".Також військовий оглядач зазначив, що проблема з мобілізацією – відповідальність усього суспільства. Страх – це нормальний стан людини, але кожен має бути зацікавленим у військовий підготовці."Як би зараз наші політики не гралися з тими законопроектами, внаслідок нашої інфантильної, безвідповідальної (причому нашої, тотально нашої) політики ми будемо платити страшну ціну за те, що робили останні 30 років. По-іншому ніяк не буде, у нас інших людей немає", – додав він.Грабський підкреслив, що законодавці банально "очкують перед цією мобілізацією". Бо розуміють, що іншого вибору не буде. Але, за словами експерта, треба було думати раніше.Потрібно було готуватись ще з 2014 року і розуміти, що війна надовго. РФ почала танути, але цей процес може бути дуже тривалим.

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