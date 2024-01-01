Дитячий танцювальний ансамбль з Волині став срібним призером міжнародного фестивалю
Сьогодні, 01:15
Ансамбль сучасного танцю "Мрія" з Будинку дитячої та юнацької творчості міста Горохів став учасником захопливого Міжнародного фестивалю-конкурсу "Зимовий Оскар", який проходив у курортному місті Трускавець Львівської області.
Про це повідомляють на офіційному сайті Горохівської громади.
Поїздка була насиченою подіями: юні таланти не лише взяли участь у конкурсі, а й насолодилися екскурсією по місту, відвідали найбільший в Україні СПА-центр, а також дельфінарій "Оскар", де мали змогу побачити вражаючі виступи морських мешканців.
Головною подією поїздки, безперечно, став сам фестиваль. "Зимовий Оскар" зібрав талановитих учасників з усієї України: Полтавщини, Чернігівщини, Львівщини, Харкова, Івано-Франківська, Вінниччини, Черкас та багатьох інших регіонів. Високий рівень організації, яскравий інтер’єр, захоплива атмосфера та неймовірна кількість талантів на одній сцені створили незабутню подію для всіх учасників і глядачів.
Маленькі горохівчанки, учасниці ансамблю "Мрія", продемонстрували свій високий рівень майстерності й здобули срібну нагороду фестивалю. Вихованки ансамблю — Бойчук Анна, Тимошук Вікторія, Дружко Христина, Андрійчук Ольга, Смалюга Зоряна, Філюк Соломія, Ящук Мілана, Янюк Софія, Шейник Злата, Крисак Яна, Зубко Емілія, Дубчук Ангеліна та Надашкевич Софія — отримали кубки-статуетки, медалі, дипломи та пам’ятні подарунки.
Не менш хвилюючим став виступ мам учасниць — колективу "Оберіг". Їхній виступ підкорив не лише публіку, а й суддів, які одноголосно виставили найвищий бал. Колектив "Оберіг" став володарем Золотого Оскара та отримав сертифікат на безкоштовну участь у міжнародному фестивалі мистецтв "STAR WAVE" в Болгарії. Їхній приклад надихає і доводить, що наполегливість та відданість справі завжди ведуть до успіху.
Після урочистого нагородження діти відвідали дельфінарій "Оскар", де змогли побачити "танці у воді" у виконанні дельфінів. Ця подія стала ще одним яскравим моментом незабутньої подорожі.
Особлива подяка висловлюється Збройним Силам України за можливість жити у мирі, творити і радіти щасливим моментам, які наповнюють життя дітей світлом і теплом.
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Про це повідомляють на офіційному сайті Горохівської громади.
Поїздка була насиченою подіями: юні таланти не лише взяли участь у конкурсі, а й насолодилися екскурсією по місту, відвідали найбільший в Україні СПА-центр, а також дельфінарій "Оскар", де мали змогу побачити вражаючі виступи морських мешканців.
Головною подією поїздки, безперечно, став сам фестиваль. "Зимовий Оскар" зібрав талановитих учасників з усієї України: Полтавщини, Чернігівщини, Львівщини, Харкова, Івано-Франківська, Вінниччини, Черкас та багатьох інших регіонів. Високий рівень організації, яскравий інтер’єр, захоплива атмосфера та неймовірна кількість талантів на одній сцені створили незабутню подію для всіх учасників і глядачів.
Маленькі горохівчанки, учасниці ансамблю "Мрія", продемонстрували свій високий рівень майстерності й здобули срібну нагороду фестивалю. Вихованки ансамблю — Бойчук Анна, Тимошук Вікторія, Дружко Христина, Андрійчук Ольга, Смалюга Зоряна, Філюк Соломія, Ящук Мілана, Янюк Софія, Шейник Злата, Крисак Яна, Зубко Емілія, Дубчук Ангеліна та Надашкевич Софія — отримали кубки-статуетки, медалі, дипломи та пам’ятні подарунки.
Не менш хвилюючим став виступ мам учасниць — колективу "Оберіг". Їхній виступ підкорив не лише публіку, а й суддів, які одноголосно виставили найвищий бал. Колектив "Оберіг" став володарем Золотого Оскара та отримав сертифікат на безкоштовну участь у міжнародному фестивалі мистецтв "STAR WAVE" в Болгарії. Їхній приклад надихає і доводить, що наполегливість та відданість справі завжди ведуть до успіху.
Після урочистого нагородження діти відвідали дельфінарій "Оскар", де змогли побачити "танці у воді" у виконанні дельфінів. Ця подія стала ще одним яскравим моментом незабутньої подорожі.
Особлива подяка висловлюється Збройним Силам України за можливість жити у мирі, творити і радіти щасливим моментам, які наповнюють життя дітей світлом і теплом.
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