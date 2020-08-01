Через російські обстріли: німецьке місто зібрало гроші для Луцька

Міський голова Луцькау Німеччині зустрівся із мером міста ШвайнфуртОчільник міста-партнера висловив свою підтримку лучанам та народу України, який бореться із російськими окупантами. Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці Себастьян Ремеле."Вперше від початку нашого побратимства мій колега та мер Луцька Ігор Поліщук зміг відвідати Швайнфурт. Я скористався нагодою, щоб передати йому кошти від благодійної акції, на знак нашої непохитної солідарності з Україною. Минулого тижня російські ракети обстріляли Луцьк, знищивши електропідстанцію. Через це тисячі домогосподарств були відключені від електропостачання", - йдеться у дописі очільника німецького міста-партнера Луцька.