Через російські обстріли: німецьке місто зібрало гроші для Луцька
Сьогодні, 05:28
Міський голова Луцька Ігор Поліщук у Німеччині зустрівся із мером міста Швайнфурт Себастьяном Ремеле.
Очільник міста-партнера висловив свою підтримку лучанам та народу України, який бореться із російськими окупантами. Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці Себастьян Ремеле.
"Вперше від початку нашого побратимства мій колега та мер Луцька Ігор Поліщук зміг відвідати Швайнфурт. Я скористався нагодою, щоб передати йому кошти від благодійної акції, на знак нашої непохитної солідарності з Україною. Минулого тижня російські ракети обстріляли Луцьк, знищивши електропідстанцію. Через це тисячі домогосподарств були відключені від електропостачання", - йдеться у дописі очільника німецького міста-партнера Луцька.
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Очільник міста-партнера висловив свою підтримку лучанам та народу України, який бореться із російськими окупантами. Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці Себастьян Ремеле.
"Вперше від початку нашого побратимства мій колега та мер Луцька Ігор Поліщук зміг відвідати Швайнфурт. Я скористався нагодою, щоб передати йому кошти від благодійної акції, на знак нашої непохитної солідарності з Україною. Минулого тижня російські ракети обстріляли Луцьк, знищивши електропідстанцію. Через це тисячі домогосподарств були відключені від електропостачання", - йдеться у дописі очільника німецького міста-партнера Луцька.
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