Матір загиблого офіцера з Волині передала в музей прапор із підписами воїнів, яких врятував її син

Матір загиблого офіцера з Волині передала в музей прапор із підписами воїнів, яких врятував її син
Дружина загиблого прикордонника Юрія Лобанова і матір загиблого офіцера ССО Юрія Лобанова Оксана Лобанова передала в Ковельський історичний музей прапор із підписами воїнів, яких врятував син.

Про це повідомили на сторінці музею.

Жінка передала до музею бойовий прапор третього окремого полку Спеціальних Операцій імені Князя Святослава Хороброго.

В пам’ять про сина Оксана Лобанова передала у Ковельський історичний музей прапор Третього окремого полку Спеціальних Операцій імені Князя Святослава Хороброго.

Стяг являє собою прямокутне полотнище сіро – сталевого кольору, в центрі якого зображена емблема – двозуб (княжий знак Святослава Хороброго X ст.) всередині якого меч князя – символ мужності та відданості військовій справі. На атласній тканині чорним маркером нанесені підписи і позивні восьми побратимів Єгора, яких він врятував, військовослужбовців ЗСУ, зворушливі написи, такі як «Той що без вагань йшов вперед не буде забутим…», «Твій подвиг не буде забутим», «Ворогів багато, а нас Рать», «Герої не вмирають», «Все буде Україна».

"Полотнище розміщене в експозиції «Назавжди в пам’яті», присвяченій пам’яті Єгора Лобанова – Героя, який загинув на війні з російськими окупантами. Єгор Лобанов яскраво жив, сам торував свій шлях, обрав боротьбу за те, у що вірив, любив усім серцем побратимів, плекав мрії про краще майбутнє України та загинув як Герой
Бережімо та гідно шануймо пам’ять про своїх Героїв", - йдеться у дописі на сторінці музею.

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Теги: Волинь, Ковель, війна
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