Учень з Волині отримуватиме стипендію Президента України

Учень з Волині отримуватиме стипендію Президента України
Учень Боратинського ліцею Тарас Деркач став лауреатом стипендії Президента України.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

27 листопада Мала академія наук України провела церемонію нагородження лауреатів стипендії Президента України. До події долучилися понад 200 переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та всеукраїнських предметних олімпіад зі всієї України.

Лауреатом стипендії Президента України став й учень одинадцятого класу Боратинського ліцею Тарас Деркач. Він був одним із 20 представників від Волинської області.

Привітати юних науковців завітав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, а також президент Малої академії наук України Станіслав Довгий.

Навесні 2024 року тоді ще десятикласник Тарас Деркач став переможчем Всеукраїнської олімпіади з інформатики.

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Теги: Волинь, Боратин, стипендія Президента України
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