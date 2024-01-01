Учень з Волині отримуватиме стипендію Президента України
Сьогодні, 08:25
Учень Боратинського ліцею Тарас Деркач став лауреатом стипендії Президента України.
Про це повідомили у Боратинській громаді.
27 листопада Мала академія наук України провела церемонію нагородження лауреатів стипендії Президента України. До події долучилися понад 200 переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та всеукраїнських предметних олімпіад зі всієї України.
Лауреатом стипендії Президента України став й учень одинадцятого класу Боратинського ліцею Тарас Деркач. Він був одним із 20 представників від Волинської області.
Привітати юних науковців завітав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, а також президент Малої академії наук України Станіслав Довгий.
Навесні 2024 року тоді ще десятикласник Тарас Деркач став переможчем Всеукраїнської олімпіади з інформатики.
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Про це повідомили у Боратинській громаді.
27 листопада Мала академія наук України провела церемонію нагородження лауреатів стипендії Президента України. До події долучилися понад 200 переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та всеукраїнських предметних олімпіад зі всієї України.
Лауреатом стипендії Президента України став й учень одинадцятого класу Боратинського ліцею Тарас Деркач. Він був одним із 20 представників від Волинської області.
Привітати юних науковців завітав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, а також президент Малої академії наук України Станіслав Довгий.
Навесні 2024 року тоді ще десятикласник Тарас Деркач став переможчем Всеукраїнської олімпіади з інформатики.
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