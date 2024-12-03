Автоматична постановка на військовий облік 17-річних: ВР підтримала законопроєкт у першому читанні

Автоматична постановка на військовий облік 17-річних: ВР підтримала законопроєкт у першому читанні
3 грудня, парламент підтримав у першому читанні законопроєкт, завдяки якому при досягненні 17-річного віку громадяни України автоматично ставатимуть на військовий облік.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, пише LB.ua.

“Це означає, що юнакам більше не потрібно звертатися до ТЦК чи проходити медогляд. Достатньо буде пройти ідентифікацію у Резерв+, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ”, –написав Умєров.

Міністр зазначив, що це черговий крок у переведенні військового обліку в зручний цифровий формат, і державні послуги стають максимально доступними та прозорими для українців.

Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій (ВЛК), покликаний суттєво змінити застарілу систему.

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Теги: Україна, росія, війна
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