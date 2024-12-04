Мер Дніпрорудного загинув у російському полоні

Євгеній Матвєєв загинув у російському полоні. Він потрапив туди в березні 2022 року, коли поїхав допомагати затриманим окупантами гірникам.



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13 березня йому повідомили про затримку росіянами автобуса з працівниками Запорізького залізорудного комбінату на блокпосту. Міський голова поїхав їм на допомогу, повідомили в Запорізькій ОВА.



"Гірників відпустили, а міський голова потрапив у лапи загарбників. Подальша його доля до останнього часу була невідома", – повідомили в ОВА.



2 роки і вісім місяців мера утримували в полоні. Його тіло передали Україні під час нещодавнього обміну.



"Громада тричі обирала Євгенія Матвєєва міським головою Дніпрорудного. На цій посаді він і зустрів повномасштабне вторгнення рф до України", – додали в ОВА.



Євгеній Матвєєв народився 8 грудня 1960 року. Навчався в Харківському політехнічному, потім працював у Дніпрорудному на заводі будівельно-опоряджувальних машин та сироробному комбінаті, де обіймав керівні посади.



У 2006 році вперше став міським головою Дніпрорудного. В ОВА кажуть, що з його приходом на посаду в місті розпочалися роботи з благоустрою, оновлювався парк комунальної техніки. Він підтримував молодіжні, освітні та спортивні ініціативи. Євгенія Матвєєва обирали міським головою ще двічі.



"Маючи чітку проукраїнську позицію, міський голова забезпечував життєдіяльність громади та її оборону. За його ініціативи було створено народну дружину для патрулювання вулиць та попередження випадків мародерства, а також блокпости на вʼїздах у місто. Коли полиці магазинів стрімко спорожніли, він організував випікання хліба. Для підтримки морального духу людей Євгеній Матвєєв щодня записував звернення до дніпрорудненців у соцмережах", – додали в ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Дніпрорудногозагинув у російському полоні. Він потрапив туди в березні 2022 року, коли поїхав допомагати затриманим окупантами гірникам.Про це пише LB.ua 13 березня йому повідомили про затримку росіянами автобуса з працівниками Запорізького залізорудного комбінату на блокпосту. Міський голова поїхав їм на допомогу, повідомили в Запорізькій ОВА."Гірників відпустили, а міський голова потрапив у лапи загарбників. Подальша його доля до останнього часу була невідома", – повідомили в ОВА.2 роки і вісім місяців мера утримували в полоні. Його тіло передали Україні під час нещодавнього обміну."Громада тричі обирала Євгенія Матвєєва міським головою Дніпрорудного. На цій посаді він і зустрів повномасштабне вторгнення рф до України", – додали в ОВА.Євгеній Матвєєв народився 8 грудня 1960 року. Навчався в Харківському політехнічному, потім працював у Дніпрорудному на заводі будівельно-опоряджувальних машин та сироробному комбінаті, де обіймав керівні посади.У 2006 році вперше став міським головою Дніпрорудного. В ОВА кажуть, що з його приходом на посаду в місті розпочалися роботи з благоустрою, оновлювався парк комунальної техніки. Він підтримував молодіжні, освітні та спортивні ініціативи. Євгенія Матвєєва обирали міським головою ще двічі."Маючи чітку проукраїнську позицію, міський голова забезпечував життєдіяльність громади та її оборону. За його ініціативи було створено народну дружину для патрулювання вулиць та попередження випадків мародерства, а також блокпости на вʼїздах у місто. Коли полиці магазинів стрімко спорожніли, він організував випікання хліба. Для підтримки морального духу людей Євгеній Матвєєв щодня записував звернення до дніпрорудненців у соцмережах", – додали в ОВА.

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