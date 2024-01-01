США та Німеччина не готові надавати запрошення Україні до НАТО, – ЗМІ

Німеччина та США наразі не готові підтримати надання Україні офіційного запрошення для вступу до НАТО.Про це пише "Суспільне" з посиланням на джерело в Альянсі.За словами співрозмовника, позиція США та Німеччини є ключовою перешкодою для розгляду цього питання."Проблема лежить в основному в площині США та Німеччини. Ми можемо лише здогадуватися, що їх найбільше турбує, але вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному", - йдеться в повідомленні.Крім того, джерело повідомило, що проти запрошення України виступають також Словаччина та Угорщина. "Але це видно із заяв їхніх політиків", – йдеться в публікації.3 листопада у Брюсселі проходить Рада Україна-НАТО. Перед цим засіданням від президента Зеленського уперше пролунали заяви, що Україна може вступити в НАТО з частковою дією ст.5, однак ця ідея наразі не деталізована.28 листопада стало відомо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до своїх колег з НАТО із закликом запросити Україну до Альянсу: "Я закликаю вас схвалити рішення запросити Україну приєднатися до Альянсу як один з результатів зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 3-4 грудня 2024 року", – йдеться в заяві.Міністерство закордонних справ України у день початку міністерської зустрічі НАТО оприлюднило офіційну позицію щодо можливих гарантій безпеки, які можуть розглядатися як інструмент стримування від агресії РФ. Документ наголошує, що Україна наперед відмовляється від форматів, альтернативних до членства у НАТО.1 грудня США заперечили можливість повернення ядерної зброї до арсеналу України.