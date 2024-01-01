На Волині у ДТП загинув мотоцикліст





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася сьогодні вночі на автодорозі між селами Миловань – Гуща.



30-річний житель Рівненської громади, керуючи мотоциклом Loncin, ймовірно, не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину.



Внаслідок ДТП мотоцикліст загнув на місці.



За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Триває досудове розслідування.

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