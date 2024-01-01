На Волині у ДТП загинув мотоцикліст
Сьогодні, 11:13
На Любомльщині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст: поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася сьогодні вночі на автодорозі між селами Миловань – Гуща.
30-річний житель Рівненської громади, керуючи мотоциклом Loncin, ймовірно, не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину.
Внаслідок ДТП мотоцикліст загнув на місці.
За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася сьогодні вночі на автодорозі між селами Миловань – Гуща.
30-річний житель Рівненської громади, керуючи мотоциклом Loncin, ймовірно, не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину.
Внаслідок ДТП мотоцикліст загнув на місці.
За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
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