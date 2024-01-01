25-річного вчителя ліцею на Волині підозрюють у розбещенні учня

25-річного вчителя ліцею на Волині підозрюють у розбещенні учня
Вчителя ліцею на Волині підозрюють у розбещенні неповнолітнього

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Луцької окружної прокуратури 25-річному волинянину, вчителю одного із навчальних закладів Луцького району, повідомлено про підозру у розбещенні неповнолітнього (ч. 1 ст. 156 КК України).

За даними слідства, педагог у вересні-жовтні 2024 року вчиняв розпусні дії щодо свого 15-річного колишнього учня, пропонуючи йому чинити дії сексуального характеру за гроші. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються усі обставини вчинення злочину.

У ході досудового розслідування прокурорами дотримуються міжнародні стандарти правосуддя, дружнього до дитини, а також Стандарти роботи прокурора у кримінальних провадженнях за участю дітей.

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Теги: Вчитель, неповнолітній, розбещення, Волинь
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