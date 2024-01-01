25-річного вчителя ліцею на Волині підозрюють у розбещенні учня





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Луцької окружної прокуратури 25-річному волинянину, вчителю одного із навчальних закладів Луцького району, повідомлено про підозру у розбещенні неповнолітнього (ч. 1 ст. 156 КК України).



За даними слідства, педагог у вересні-жовтні 2024 року вчиняв розпусні дії щодо свого 15-річного колишнього учня, пропонуючи йому чинити дії сексуального характеру за гроші. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються усі обставини вчинення злочину.



У ході досудового розслідування прокурорами дотримуються міжнародні стандарти правосуддя, дружнього до дитини, а також Стандарти роботи прокурора у кримінальних провадженнях за участю дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчителя ліцею на Волині підозрюють у розбещенні неповнолітньогоПро це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Луцької окружної прокуратури 25-річному волинянину, вчителю одного із навчальних закладів Луцького району, повідомлено про підозру у розбещенні неповнолітнього (ч. 1 ст. 156 КК України).За даними слідства, педагог у вересні-жовтні 2024 року вчиняв розпусні дії щодо свого 15-річного колишнього учня, пропонуючи йому чинити дії сексуального характеру за гроші. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються усі обставини вчинення злочину.У ході досудового розслідування прокурорами дотримуються міжнародні стандарти правосуддя, дружнього до дитини, а також Стандарти роботи прокурора у кримінальних провадженнях за участю дітей.

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